Verona si prepara a celebrare Pavarotti con un cast stellare: che smacco per Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Come annunciato a febbraio dal palco di Sanremo, la Fondazione Luciano Pavarotti intende celebrare il novantesimo compleanno del tenore con un grande concerto all'Arena di Verona che si terrà il 30 settembre 2025: Pavarotti 90. L'evento prodotto da Friends&Partners vedrà anche la partecipazione di prestigiose icone del panorama musicale pop, quei 'due emisferi' che Luciano Pavarotti è riuscito con grande generosità a unire in nome della solidarietà. Un ulteriore schiaffo per Modena.

Primo nome annunciato l'artista italiana più premiata al mondo, Laura Pausini, da sempre nel cuore del Maestro Pavarotti e protagonista del Pavarotti & Friends modenese in più occasioni, che ha avuto anche l'onore di accompagnare il Maestro in Guatemala nel 2001 e ricordarlo durante un evento memorabile a Petra, in Giordania, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa (2008).

Con lei sul palco Plácido Domingo, José Carreras e Andrea Bocelli, amici di una vita. E ancora i più importanti tenori del panorama contemporaneo: Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, Marcelo Álvarez, Francesco Meli, nonché i soprani Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Carmen Giannattasio e Giulia Mazzola.Le performance degli artisti saranno accompagnate dall'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble nato per onorare l'eredità artistica del celebre tenore. Composto da giovani musicisti di talento, l'orchestra coniuga le solide radici della tradizione musicale classica con una spiccata apertura verso nuovi linguaggi e tendenze musicali. Una parte dei proventi del concerto sarà destinata all'Antoniano di Bologna per l'Operazione Pane e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.