Zona stadio e parco XXII aprile, due arresti per spaccio

Altri due arresti nel corso di controlli cittadini per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.Anche ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno eseguito controlli nel centro storico e in alcune zone periferiche della città, bloccando due soggetti in flagranza di reato.Nella mattinata, un 24enne di origini nigeriane che aveva ceduto una dose di cocaina e una di eroina a un giovane nei pressi della stazione ferroviaria, è stato inseguito e bloccato dai Carabinieri nei pressi del parco XXII Aprile. Il giovane, che nel tentativo di sottrarsi al controllo ha strattonato gli operatori, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.Dopo altri controlli effettuati nelle zone centrali del capoluogo, un altro controllo ha portato ad altri importanti risultati nei parcheggi nei pressi dello stadio. Lì un 26enne tunisino, già noto ai militari per i numerosi precedenti specifici e dai movimenti ritenuti alquanto sospetti, è stato seguito dai Carabinieri fino al parco Novi Sad. I suoi comportamenti facevano presumere avesse con sé della droga. Un sospetto fondato. A seguito della perquisizione personale sono emersi 130 grammi di hashish, già divisi in dosi, oltre a tre dosi di cocaina e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre al consueto bilancino di precisione. Anche in questo caso l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Condotti questa mattina davanti al giudice per la direttissima, per entrambi è scattato il divieto di dimora nella provincia di Modena.