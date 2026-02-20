Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zona tempio stazione: le voci dei residenti di un quartiere sotto scacco

Sabato 21 presidio per la sicurezza organizzato da Modena merita di più in stazione. Un mese fa il tour serale dove spaccio e degrado modificano la vita

Ancora una iniziativa del comitato “Modena Merita di Più”. Domani, sabato 21, si terrà un presidio pubblico per la sicurezza con ritrovo alle 12 davanti all’ingresso principale della stazione ferroviaria di Modena, in Piazza Dante. 'L’iniziativa nasce per accendere i riflettori su una vasta area della città – dalla stazione dei treni al sottopasso ex Benfra, dal cavalcavia Mazzoni ai Giardini Ducali – che i cittadini definiscono ormai “un quartiere in ostaggio”, dove muoversi a piedi in sicurezza è diventato sempre più difficile, soprattutto nelle ore serali' - così il Comitato in una nota.
