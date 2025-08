A 19 anni, professionista nel Modena

Una bella storia da raccontare. Fino a due anni fa militava tra i campi di provincia della Prima Categoria bolognese, oggi firma il suo primo contratto tra i professionisti. In mezzo una crescita costante, il debutto in Serie BKT e il titolo di capocannoniere della Primavera 2. E’ il percorso di Taha Zidouh, attaccante italo-marocchino classe 2006, che si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale.



Nato il 13/12/2006 a Cento, Zidouh risiede a Crevalcore, dove muove anche i primi passi a livello calcistico. Nel 2021 passa al Persiceto, società nella quale resta per due stagioni: nell’ultima viene lanciato in prima squadra e segna 5 gol in 6 presenze in Prima Categoria all’età di 16 anni. Nel settembre del 2023 viene tesserato dal Modena e inserito nell’organico di Paolo Mandelli, vince il campionato di Primavera 3 siglando 5 reti. Confermato in Primavera anche nella scorsa stagione, il 29 settembre viene convocato in Prima Squadra e debutta in Serie B al Braglia contro la Sampdoria (guidata proprio da Andrea Sottil).

Agli ordini di Mandelli e Rodriguez disputa un campionato strepitoso, chiudendo da capocannoniere con 18 gol. Attualmente sta recuperando da una lesione al legamento della caviglia, che lo ha costretto a concludere in anticipo la scorsa stagione.