Ai Giardini Ducali di Modena fa tappa la Ferrari 12Cilindri spider

La Ferrari 12Cilindri Spider porta avanti la lunga grande tradizione del cavallino nelle gran turismo con il tetto apribile. È rivolta a chi ama viaggiare a cielo aperto, senza rinunciare alla sportività. Il tetto rigido si apre in soli 14 secondi, anche con la vettura in movimento fino a 45kmh; mentre la linea rispetto alla versione chiusa cambia sostanzialmente al posteriore, con le due pinne carenate al posto del lunotto a delta presente nella versione 12Cilindri coupé. L'origine del nome della vettura è racchiusa sotto il lungo cofano: all'anteriore centrale c'è un 12 cilindri aspirato, 6mila e 5 di cilindrata, con 830cv e trazione posteriore. L'aspirato rispetto ai motori turbo consente di spingere i giri fino a 9500, che al volante si traduce in una progressione costante dell'accelerazione, anche se gli ingegneri di Maranello sono riusciti a mettere a terra l'80% della coppia già a 2500 giri. Su strada e per le curve la 12Cilindri è agile grazie alle ruote posteriori sterzanti, mentre lo scatto è felino: stacca da 0 a 100 kmh in 3 secondi, e raggiunge i 340kmh di velocità massima. Per i più esperti non mancano le modalità di guida Sport, Race e CToff per le prestazioni più estreme, selezionabili con il classico manettino rosso sul volante.Anche se la vera emozione forse è andare lenti, cullati dalle sospensioni elettroniche e dai sedili massaggianti. È fatta per viaggiare. Al volante è coinvolgente, ma soprattutto qui c'è il rombo del 12 cilindri, una sinfonia a cielo aperto, che borbotta in scalata quando si rilascia l'acceleratore, e con gli acuti che arrivano al salire dei giri. Il cambio automatico sale fino all'ottava marcia, ideale nei viaggi come tradizione da gran turismo vuole, ma anche per contenere i consumi, che restano buoni a velocità da codice della strada. Senza dimenticare che si tratta di una vettura ad alte prestazioni, e per chi cerca il massimo controllo è possibile passare al cambio manuale. Pesa 1620kg, solamente 60kg rispetto alla versione coupé, questo per via dei rinforzi al telaio. Ma è una cosa da poco. Abitacolo e interni razionali, ridotti i tasti fisici da schiacciare, nel cruscotto spazio ai display. Nel baule spazio per 2 bagagli a mano standard. In listino da 434mila e 500 euro.Nelle foto realizzate presso i Giardini Ducali di Modena, stesso set utilizzato dalla Ferrari per la presentazione della 250 California del 1957, la 12Cilindri è nel colore speciale Verde Toscana.Foto Gianpiero Puricella