Calciomercato: il Modena perde Battistella e conferma Santoro

Movimenti in entrata e in uscita per il Modena FC, che in questi giorni ha definito due operazioni significative sul fronte del centrocampo.

Il club gialloblù ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Simone Santoro fino al 30 giugno 2028. Arrivato nel gennaio 2024 dal Perugia, inizialmente in prestito, Santoro si è subito imposto per rendimento e personalità. Dopo il riscatto esercitato a giugno, il centrocampista ha confermato le attese con 35 presenze e 4 gol nell’ultima stagione, diventando un punto fermo della squadra grazie alla sua duttilità, intensità e intelligenza tattica.

Parallelamente, il Modena ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Thomas Battistella alla Juve Stabia. Giunto nel 2022 dopo il percorso nelle giovanili dell’Udinese e l’esperienza alla Carrarese, Battistella è stato condizionato da un grave infortunio al crociato nella sua prima stagione in Emilia. Tornato in campo nel 2023, ha offerto buone prestazioni, tra cui un gol memorabile contro il Parma. Conclude la sua esperienza a Modena con 52 presenze, 2 reti e 4 assist.



Nella foto Simone Santoro, in gialloblù fino al 2028