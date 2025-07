Calciomercato Modena: esce Zaro, entra Pyyhtia

Un nuovo rinforzo per il centrocampo: ecco Niklas Pyyhtia

Zaro saluta dopo quattro stagioni: va al Cesena

Modena Store: nuova casa per i tifosi nel cuore della città

A pochi giorni dal ritiro di Fanano, il Modena FC continua a muoversi sul fronte mercato e, allo stesso tempo, prova a rafforzare il legame con la propria tifoseria con un’iniziativa che va ben oltre il campo da gioco. Un nuovo ModenanStore in centro storico.Il primo volto nuovo dell’estate canarina è quello di Niklas Pyyhtia, centrocampista classe 2003 arrivato in prestito dal Bologna FC 1909. Mezzala mancina, fisicità importante (188 cm) e visione di gioco, Pyyhtia è un profilo che unisce struttura, dinamismo e qualità: l’identikit perfetto per il gioco moderno.Cresciuto nell’HJK, ha esordito a soli 17 anni nella Veikkausliiga, il massimo campionato finlandese, per poi mettersi in luce con l’FK Honka. Nel 2021 è stato acquistato dal Bologna, dove ha proseguito il proprio percorso tra Primavera e prima squadra. In maglia rossoblù ha totalizzato 43 presenze, 6 reti e 7 assist con la formazione Primavera, collezionando anche 7 apparizioni in Serie A, con un assist all’attivo.Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Ternana e Sudtirol in Serie B, chiudendo il campionato con 49 presenze totali, 5 reti e 5 assist. Da segnalare anche l’ottima prestazione all’Europeo Under 21 con la Finlandia, in cui ha fornito due assist contro la Danimarca.Un innesto giovane ma già esperto, che potrà offrire un contributo importante alla mediana di mister Bianco.A salutare il Modena è invece Giovanni Zaro, che passa a titolo definitivo al Cesena FC. Una partenza che lascia il segno, quella del difensore classe ’94, protagonista indiscusso del recente percorso gialloblù.Arrivato nel 2019, Zaro ha vissuto due parentesi in gialloblù, collezionando complessivamente 129 presenze, condite da 6 gol e 3 assist. Nell’arco della sua esperienza modenese ha sempre rappresentato un punto di riferimento per compagni e tifosi, conquistando anche un curioso primato a livello europeo: nel 2023 è stato l’unico giocatore di movimento ad aver disputato tutti i minuti delle 42 gare ufficiali della stagione.Un esempio di affidabilità e dedizione che ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio e nel cuore dei tifosi. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la società hanno voluto salutarlo con affetto, augurandogli “le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.Mentre la squadra si prepara a una nuova stagione tra ambizioni e rinnovamenti, la città si tinge di gialloblù anche fuori dal campo.È stato infatti inaugurato ufficialmente il nuovo Modena Store, situato in Via del Taglio 22, nel cuore del centro storico.