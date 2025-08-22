Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Dalla Juventus, centrocampista classe 2002, nato a Grosseto, con 70 presenze all'attivo tra i professionisti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Il Modena FC ha comunicato l'acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto dalla Juventus FC, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Sersanti.
Centrocampista classe 2002, nato a Grosseto, è un giocatore moderno, duttile e capace di ricoprire più ruoli: nasce come centrale di centrocampo, ma nel corso della carriera ha agito anche da mezzala e trequartista. A 23 anni vanta già oltre 180 presenze tra i professionisti, delle quali 70 in Serie B.
Dopo gli inizi nei settori giovanili di Siena e Fiorentina, Sersanti si è messo in luce con la maglia del Grosseto, con cui a soli 17 anni ha vinto il campionato di Serie D e, l’anno seguente, ha raggiunto i playoff in Serie C da protagonista. Nel 2021 il passaggio alla Juventus, dove con l’Under 23 ha disputato oltre 50 partite in Serie C, guadagnandosi anche diverse convocazioni in Prima Squadra.
La stagione 2023/24 segna il suo debutto in Serie B con il Lecco, chiude con 33 presenze e 2 reti. Nella scorsa annata, con la maglia della Reggiana, conferma la sua crescita: 37 presenze, 4 gol e il primo posto assoluto nella classifica dei duelli vinti del campionato, ben 299.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

A 19 anni, professionista nel Modena

A 19 anni, professionista nel Modena

Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà

Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà

Calciomercato: il Modena perde Battistella e conferma Santoro

Calciomercato: il Modena perde Battistella e conferma Santoro

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Eccellenza, amichevoli: vincono Terre e Formigine, un pari per la Cdr Mutina

Terza categoria, ecco i nuovi gironi: tre modenesi finiscono a Reggio

Terza categoria, ecco i nuovi gironi: tre modenesi finiscono a Reggio

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026