Campionati, ecco tutte le novità per la prossima stagione

Ecco le novità per la prossima stagione per quanto riguarda i campionati dilettanti.

Format

In Promozione ci saranno 4 gironi da 17 squadre ciascuno e non da 18 per poi diventare da 16 dalla stagione 2026/27. Si voleva già partire dalla prossima con 16 squadre per girone ma non è stato possibile e se anche alla chiusura delle iscrizioni, quando potrebbero esserci rinunce e fusioni, il numero delle squadre sarà minore, non sarà possibile modificare il format perché va comunicato prima delle iscrizioni. Il numero delle giornate sarà lo stesso di quest'anno, 34, ma ci sarà una partita in meno ad ogni giornata con una squadra che a turno riposerà. Cambia poco rispetto ai gironi a 18 ma questa riduzione a 17 servirà poi per arrivare a 16 tra due stagioni. L'Eccellenza invece rimarrà con le 18 squadre, stesso format anche per i campionati di Prima e Seconda categoria.

Date

Eccellenza e Promozione dovrebbero partire domenica 31 agosto (l'altra possibilità è domenica 7 settembre), con la coppa che invece scatterà domenica 24 agosto. Dalla Prima alla Terza invece l'inizio dovrebbe essere domenica 14 settembre. La prossima stagione, per Pasqua, ci sarà finalmente solo una settimana di sosta e non due come quest'anno.

Terza. Ci sarà qualche rinuncia (Fides Panzano ma non solo), ma ci saranno anche tante nuove società in Terza e in più quest'anno ci saranno le squadre Under 21 che garantiranno una promozione. Insomma, non sarà facile gestire questi campionati con così tante squadre. Si torna in pratica a qualche anno fa quando i campionati di Terza c'erano tantissimo gironi (a Modena tre).

Matteo Pierotti