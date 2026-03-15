Carpi, pari importante sul campo del Livorno

Pareggio in rimonta per il Carpi sul campo del Livorno. Andato in vantaggio con Stanzani su rigore, il Carpi si è fatto recuperare e superare, ma nel finale ha trovato il pareggio con il cross di Zagnoni messo in rete da Sall. Il Carpi così si mantiene il +4 sulla zona pericolosa della classifica a 5 gare dalla fine.

Tabellino

Livorno vs AC Carpi 2-2 (1-1)

Reti: 16′ Stanzani rig. (C), 43′ Malagrida (L), 71′ Dionisi (L), 82′ Sall (C)

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Camporese, Falasco; Hamlili (dal 68′ Odjer), Biondi (83′ Marchesi), Bonassi; Peralta (dal 68′ Panaioli); Malagrida, Dionisi. A disposizione: Tani, Ciobanu, Baldi, Gentile, Ghezzi, Tosto, Haveri, Marinari, Vayrynen, Di Carmine. All. Venturato

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini (dal 59′ Lombardi); Tcheuna, Pietra, Figoli, Pitti (dal 90′ Benvenuto); Puletto (dal 59′ Amayah), Gaddini (dal 59′ Sall); Stanzani. A disposizione: Scacchetti, Pasin, Verza, Giva, Cecotti, Rigo, Gerbi. All. Cassani

Arbitro: Esposito sez. Napoli/ Assistenti: Mititelu – Fumagallo/ 4° Ufficiale Sig. Burlando (Genova)/ Operatore FVS Sig. Pignatelli (Viareggio)

Ammoniti: Hamlili (L), Rossini (C), Bonassi (L), Lombardi (C), Pitti (C)

Recupero: 3’ p.t.; 4’ s.t.

Foto Carpi Calcio