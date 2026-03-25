Dilettanti: Consoli lascia il Valsa, Vullo non è più l'allenatore della Solarese

Cambiano altre due panchine delle modenesi.

Prima

Al Valsa Savignano mister Roberto Consoli ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. 'La società con rammarico rispetta la volontà, la motivazione e prende atto della decisione e ringrazia mister Consoli per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune sportive e personali'.

La squadra momentaneamente è stata affidata all'allenatore della juniores Alessio Muratori in attesa di sviluppi, che non escludono il proseguimento nell'incarico dello stesso Muratori fino al termine della stagione. 'Con estremo dispiacere e dopo le mille difficoltà a cui mi sono trovato ad affrontare, ringrazio la società che ha provato fino a pochi minuti fa a farmi cambiare idea, ho dato le dimissioni dal Valsa. Ho deciso di farlo adesso visto che la squadra ha bisogno di una scossa e ad oggi sarebbe ancora salva senza fare i playout - afferma Consoli -. Sono sicuro che con i rientri di tutti gli infortunati la squadra risalirà la china, ma per fare questo come anticipato hanno anche bisogno di una scossa forte e di non avere più alibi di sorta e da qui la mia scelta di dimettermi'.

Seconda

Maurizio Vullo, allenatore della Solarese, si è dimesso. Dimissioni a sorpresa visto che la Solarese è nei playoff. 'Ci sono stati dei fraintendimenti con la società e anche con la squadra e per questo mi sono dimesso'.

Matteo Pierotti