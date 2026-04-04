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Dilettanti Modena, ecco le promozioni in arrivo

Dilettanti Modena, ecco le promozioni in arrivo

Mancano 5 punti al Medolla San Felice a 4 gare dalla fine (ma i biancoverdi devono ancora riposare) per festeggiare la prima storica Eccellenza

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I dilettanti si fermano per la Pasqua, che porterà poi al rush finale. Qualche società sta già programmando il futuro, 6 modenesi invece sono concentrate sulla lotta promozione.

PROMOZIONE

Mancano 5 punti al Medolla San Felice a 4 gare dalla fine (ma i biancoverdi devono ancora riposare) per festeggiare la prima storica Eccellenza, che però potrebbe arrivare anche domenica 12 in caso di un mancato successo del Castellarano secondo a -8 a Rio Saliceto abbinato a una vittoria della squadra di Semeraro a Fossoli con la United Carpi: se il margine sarà infatti di 10 o più punti i reggiani non potranno più sperare in un già improbabile aggancio.

PRIMA 'D'

Con 4 gare ancora da giocare il Polinago è salito a +11 sul Fiorano (6 punti rosicchiati nelle ultime 3 giornate) e sarà promosso domenica 12 aprile con un successo in casa sul Colombaro indipendentemente dal risultato dei fioranesi a San Cesario, identico scenario in caso di mancata vittoria del Fiorano che porterebbe alla festa del Polinago anche perdendo.

SECONDA

Nel girone 'E' è bagarre a tre a 2 turni dalla fine.

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La Carpine (che ospita la Virtus Cibeno e va alla Villa d'Oro nelle ultime due giornate) nonostante l’ultimo pari che l’ha frenata è ancora padrona del proprio destino a +1 sulla Novese (sfide in casa col Reggiolo e a Santa Croce con la Cabassi per i biancoblù) e a +2 sulla Virtus Mandrio terza (che se la vede col Concordia e sul campo della Virtus Cibeno). Nel girone 'G' (anche qui 2 gare da giocare) il Levizzano a +2 sul Piumazzo ospita il Pallavicini e va a Porretta per tenere distanti i rivali, che giocano a Ponte Ronca (terzo a -5 dalla vetta, ormai però tagliato fuori) e in casa col Pioppe.

TERZA

Nel girone 'B' manca solo la matematica per la Cognentese che è a +6 sul Borghetto a 2 turni dalla fine: basterà un pari in casa del Sozzigalli per festeggiare in ogni caso, oppure la promozione arriverà anche in caso di ko se il Borghetto non batte il Ganaceto. Nel girone «B» reggiano (anche qui 2 gare da giocare) è duello a due fra le modenesi: il Vallalta guida a +2 sulla Cortilese e nelle ultime due gare deve ospitare il Fogliano e andare a Cadelbosco, per i carpigiani invece trasferta a Reggio col Santos e match in casa con lo Sporting Tre Croci.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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