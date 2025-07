Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri, fresco vincitore di tre medaglie d’argento ai mondiali di Singapore in acque libere (nella 10 km, nella 5 km e nella staffetta 4x1500m mista) è stato operato all’ospedale di Sassuolo. Il campione di Carpi è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico eseguito dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini. ‘In particolare è stata eseguita un’artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, occorsa nel mese di agosto del 2024 al termine dei Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo – si legge nella nota della Federazione -. Nella stessa seduta operatoria, è stato inoltre eseguita dal dottor Stefano Manzieri la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra avvenuta durante la gara di 10 km a Singapore’. ’Mi hanno rimosso la vite intrarticolare nel gomito, che continuava a darmi fastidio dall’operazione dell’anno scorso e hanno messo a posto la frattura al dito di Singapore – scrivile su Instagram Paltrinieri -. E mi hanno offerto 1kg di pizza ieri sera’.

