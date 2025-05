Eccellenza, Formigine dice addio mister Cattani: arriva Bob Notari

Dopo il ds Ghidini, da oggi anche Francesco Cattani non è più l'allenatore del Real Formigine (al suo posto c'è già Bob Notari). 'Mi sono incontrato stamattina con la società – ci ha detto Cattani – che mi ha comunicato che hanno dato tutto un mano a Mauro Melotti, il nuovo direttore generale che ha fatto altre scelte. Quindi da oggi non sono più l'allenatore del Formigine, è chiaro'. Cattani non ha poi voluto commentare questa decisione della società ma lo farà probabilmente nei prossimi giorni.

A Formigine quindi sta facendo tutto Melotti che ha già affidato il ruolo di ds al figlio Alessandro anche se in realtà la squadra la sta facendo quasi tutta lui consultando anche Bobo Notari. Diciamo che Melotti è riuscito a fare quello che avrebbe voluto fare alla Virtus Castelfranco, dove è saltato tutto perché voleva vederci chiaro prima di prendere una decisione del genere. Ha preferito quindi Formigine, una società sana con un presidente, Fabrizio Castelli, che punta molto anche sui giovani, cosa gradita anche a Melotti (ha lavorato per diversi anni al settore giovanile del Modena con buoni risultati), che è quindi entrato con un gruppo di sponsor in grado di dare una mano a questa società, che da poco meno di un anno ha preso in mano il Formigine. Verrà allestita una squadra in grado di guadagnare una salvezza tranquilla in un girone, l'A, che sarà molto competitivo ma che in fondo vedrà sicuramente due squadre, il neopromoso Futura Medesano ma soprattutto il Salsomaggiore, che rischiano di fare la fine del Castelfranco di quest'anno. Tra i confermati dovrebbe esserci l'attaccante Stanco, giocatore voluto fortemente da Castelli, ma ci saranno sicuramente diversi giocatori che partiranno come Mata, che salirà forse in C, il portiere Rossi passato al Fabbrico, Cantarello e Laruccia.

Matteo Pierotti