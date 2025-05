Eccellenza, il dg Melotti è già al lavoro per costruire il nuovo Formigine

A Formigine è già iniziata la nuova era Mauro Melotti. Diciamo subito che l'ex allenatore e giocatore del Modena, già allenatore dei verdeblù ai tempi della Serie D (stagione 2013/2014), sarebbe voluto partire da Castelfranco, ma la trattativa, dopo vari tentativi, non è mai andata in porto a causa anche della problematiche societarie della Virtus. E così al “Melo” si è presentata questa nuova opportunità al Formigine che ha colto al volo. Farà il direttore generale ma contribuirà anche nella costruzione della squadra (sappiamo che ha già contattato un giocatore della Correggese...), magari facendosi aiutare dal figlio Alessandro. Per quanto riguarda la panchina, il favorito rimane Bob Notari, che ha lavorato assieme a Melotti al Modena, ma non è l'unico nome nella lista di Melotti.



Per quanto riguarda l'ormai ex ds Ghidini, uno dei migliori direttori sportivi dei dilettanti, sentite cos'ha dichiarato in merito a questa vicenda: 'Non ho parlato con Melotti - dice Ghidini – e non credo che gli parlerò perché non penso che mi chiami, ma anche se dovesse chiamarmi, posso già dirvi che non rimarrò a Formigine. La società è stata chiara comunicando a me, al mio collaboratore Pepe e a mister Cattani che con l’arrivo di Melotti, possiamo ritenerci tutti liberi... Poi sui tempi e modi di questa decisione, avrò tempo di parlarne quando mi sarà passata questa grande amarezza'. Mister Cattani, impegnato alle Universiadi, non ha rilasciato al momento dichiarazioni, mentre Pepe si è limitato a dire “Non so ancora nulla, credo che ci dovranno contattare”.

Matteo Pierotti