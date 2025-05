Eccellenza, Mauro Melotti nuovo direttore generale del Formigine

Il nostro articolo sul Formigine ha scaturito i suoi effetti: 'Dopo un’attenta analisi il Real Formigine decide di affidare a Mauro Melotti il ruolo di direttore generale. Melotti è stato ritenuto l’uomo giusto per attuare la visione della società riguardo al futuro della squadra'. Quindi al Formigine cambia tutto: arriva Melotti (in realtà è un ritorno avendo allenato il Formigine in D), che porterà staff tecnico con l'amico Bob Notari in pole position (sono stati insieme al Modena...), direttore sportivo e direttore tecnico. In partenza quindi mister Cattani, il ds Ghidini e anche il dt Pepe, mentre Mambelli dovrebbe rimanere facendo parte della proprietà. Sia Cattani che Ghidini non hanno voluto commentare la cosa, ma è chiaro che la loro avventura a Formigine sia arrivata al capolinea.

Matteo Pierotti