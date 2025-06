Eccellenza: il Real Formigine a Notari, Domizzi va a Correggio

'Il Real Formigine ringrazia il mister Francesco Cattani e il direttore sportivo Alessandro Ghidini per la stagione appena trascorsa, per avere svolto un ruolo determinante nella salvezza della squadra e per aver contribuito a posare la prima pietra del progetto Real Formigine, riaccendendo la fiamma formiginese. A guidare la squadra come allenatore nella prossima stagione sarà Roberto (Bobo) Notari e il ruolo di direttore tecnico verrà affidato ad Alessandro Melotti. La società rinnova la fiducia a tutto il nuovo staff, con la certezza che potrà proseguire nel migliore dei modi il percorso che è stato tracciato in questo primo anno e perseguire con successo gli obbiettivi che il Real Formigine si è prefissato'. Lo ufficializza la società in una nota.La Correggese intanto sceglie il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. Sarà Maurizio Domizzi a sedere sulla panchina biancorossa nella stagione del ritorno nel primo campionato nazionale a livello dilettantistico.Maurizio Domizzi, ha vestito le maglie di Lazio, Sampdoria, Napoli e soprattutto Udinese dove con i friulani ha giocato 8 stagioni disputando anche la Champions League, la Coppa Uefa e l’Europa League.Terminata la carriera da giocatore ha iniziato il proprio percorso da allenatore al Pordenone, prima alla guida della prima vera e poi promosso in prima squadra nell’ultima parte del campionato di Serie B 2020/21. Chiusa l’esperienza in Friuli arriva prima alla Fermana poi dal 2022/23 al Castelvetro prima e Terre di Castelli poi, guidando i modenesi nelle ultime due stagioni nel Girone A del Campionato di Eccellenza, conquistando la Coppa Italia regionale nella stagione 2023/24 dove la squadra approda anche ai playoff nazionali per la promozione in Serie D dopo aver superato proprio la Correggese nella finale playoff del girone. Dopo due anni da avversari quindi si uniscono le strade di mister Domizzi e la Correggese per iniziare insieme un percorso importante nel campionato di Serie D, dove i biancorossi vogliono consolidarsi dopo aver riconquistato la categoria in questa stagione, dopo due anni di Eccellenza.