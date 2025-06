Eccellenza, il Terre di Castelli piazza cinque colpi

E' tra le società di Eccellenza più attive il Terre di Castelli. Finora la squadra di Castelvetro ha preso Guidone dalla Cittadella, Vezzani (nella foto) dal Colorno, Zironi dal Rolo, Caniparoli dall'Arcetana e Ceccarelli dal Mezzolara (è un ritorno e il ragazzo lavora presso lo studio del vicepresidente Luppi). Ma non è finita: è in arrivo anche un attaccante visto che Scarlata ha ormai saltato (perdita pesantissima, andrà al Nibbiano) così come Iori che è vicinissimo al Lentigione. Era stato fatto un tentativo per Piscicelli del Borgo San Donnino ma alla fine si è accordato col Nibbiano che avrà una attacco monstre. Intanto in attacco è stato confermato Esposito, mentre in difesa rimane Dembacaj.

Per quanto riguarda le altre due modenesi di Eccellenza, la Cdr Mutina ha ormai chiuso col difensore goleador della Cittadella Serra (gran colpo), mentre il Formigine rimane sempre in una fase di stallo. Diciamo che nonostante l'arrivo di Melotti, il budget sarà limitato, si farà comunque una squadra esperta per puntare a una tranquilla (si spera...) salvezza.

Matteo Pierotti