Eccellenza, il Terre di Castelli vince ancora e si avvicina al quarto posto

Continua il gran momento del Terre di Castelli che pure in 10 contro 11 dal 34' (rosso a Nait) supera il Fabbrico e si avvicina al quarto posto grazie al ko della Pontenurese.

Mister Checco Cattani: “Oggi è stata una partita che si è messa subito bene, perché abbiamo approcciato bene. Poi un mezzo errore difensivo loro al quarto minuto, ci ha permesso di fare gol.

Abbiamo avuto altre due belle occasioni che avremmo potuto sfruttare un po' meglio. Peccato, perché ci stava anche di andare in doppio vantaggio. Poi purtroppo doppia ammonizione nel giro di 5 minuti di Nait, con due ammonizioni che ci potevano stare, siamo rimasti in dieci e da lì ovviamente è stata una partita in cui abbiamo dovuto soffrire. Però bravi i ragazzi perché, compatti, abbiamo difeso bene e soprattutto nel secondo tempo avuto un paio di occasioni che potevamo sfruttare meglio”.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-FABBRICO 1-0

Marcatori: 4’ Giordano

Terre di Castelli: Gibertini, Zironi, Palmiero, Bruno (15’ Ceccarelli), Vezzani, Gigli, Corsi (47’pt Masoch), Giordano (87’ Mondaini), Tzvetkov, (85’ Giuricich), Nait, Esposito. A disposizione: Venturelli, Carrozza, Qepa Balliu, Guidotti, Lolli. All. Cattani

Fabbrico: Rossi, Andolina, Botturi (85’ Minelli), Tamagnini, Malavolti, Genova (90’ Borghi), Martina Koni (69’ Montuoro), Cali, Scappi, Lari (46’ Alfano). A disposizione: Salati, Gibertoni, Beltrami, Macchiavelli, Samuel. All. Nazzani

Arbitro: Sig. Simone Clemente di Ravenna

Ammoniti: Martina (F) Nait (T) Cali (F)

Espulsi: Nait (T) al 34’, Cattani (mister Terre di Castelli)

Matteo Pierotti