Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'Anche la Cdr Mutina è tra le favorite'

A Lorenzo Mezzetti, nuovo allenatore del Real Formigine, abbiamo chiesto di commentarci il mercato del girone A di Eccellenza. 'In questo girone A – dice Mezzetti - quest'anno vedo parecchie squadre che si possono giocare il salto di categoria. Vianese, Nibbiano e Terre di Castelli avevano già un buon organico e si sono ulteriormente consolidate. Poi c'è il Fiorenzuola che vorrà riscattarsi dalla passata stagione: ha fatto un buon mercato ed ha un buon serbatoio dalla juniores che ha fatto molto nell'ultimo campionato. Al loro pari metto anche la Cdr Mutina, che ha dominato lo scorso campionato di Promozione e si è attrezzata per essere protagonista. Occorre vedere se anche lo Zola riuscirà a confermare l'ottimo campionato scorso, ha perso qualche giocatore importante ma è intervenuta sul mercato. Il mio Formigine avrà ancora quest'anno l'obiettivo di valorizzare e scommettere su giocatori giovani e di prospettiva, con qualche giocatore di esperienza pronto ad agevolarne la crescita'. Matteo Pierotti

