Eccellenza, mister Borghi: 'Terre di Castelli da primi posti, Cdr Mutina da playoff, Formigine da centro classifica'

Con Cristian Borghi, allenatore dell'Arcetana, andiamo ad analizzare il girone A di Eccellenza anche se il mercato non è ancora finito.

“E' un girone durissimo, ho sempre detto che per me è una “D2” il Girone A. La favorita per la vittoria del campionato è la Vianese che dopo aver sfiorato la Serie D con gli spareggi, si è ulteriormente rinforzata. Poi ci metto, nell'ordine, Nibbiano, Fiorenzuola, Brescello Piccardo e Terre di Castelli. Occhio alla Fidentina Borgo San Donnino che dopo l'unione col Borgo, potrà dire la sua per quanto riguarda la lotta al vertice. Poi c'è un gruppo di squadre che si giocheranno un posto playoff o il centro classifica: Agazzanese, Cdr Mutina, Zola e Fabbrico. In questo gruppo ci metto anche il Real Formigine dopo i confermati e gli ultimi innesti, soprattutto Maletti che avevamo contattato anche noi ma alla fine ha ricevuto un'offerta migliore dal Formigine, Guerri e se arriverà Covili. Il Rolo per me è una squadra con un attacco molto forte, da centro classifica. Un pelo sotto al Rolo, ci metto il Campagnola, buona squadra soprattutto dopo gli ultimi innesti. Si giocheranno la salvezza la mia Arcetana, il Salsomaggiore, le neopromosse Bobbiese, Pontenurese e Fornovo Medesano o un eventuale Corticella se passa da noi. Comunque noi e il Salso al momento siamo quelle che dovranno evitare la retrocessione diretta”.

Matteo Pierotti