Eccellenza, un'altra rivoluzione Formigine

Ancora un'altra rivoluzione al Real Formigine. Dopo quella della scorsa stagione con l'ingresso della nuova proprietà (della vecchia rosa non rimase praticamente nessuno), quest'anno col cambio della direzione tecnica (al posto del ds Ghidini sono arrivati Mauro e Alessandro Melotti), sono rimasti pochissimi giocatori della scorsa stagione, Stanco, Napoli, Davoli, Arati e Marverti. Nuovo è anche l'allenatore, Lorenzo Mezzetti che tra l'altro è “subentrato” a Bobo Notari col quale la società, di comune accordo, ha deciso di interrompere il rapporto dopo sole due settimane dal suo arrivo. Ecco la nuova rosa del Real Formigine che punterà anche quest'anno alla salvezza, magari soffrendo un po' meno della passata stagione quando al termine dell'andata si trovò con soli 10 punti (il girone di ritorno fu invece strepitoso grazie ai mirati innesti del ds Ghidini). Portieri: Rosa Enrico ('04, Cittadella), Guaitoli Gabriele ('04, Nonantola), Carella Matteo ('07). Difensori: Maletti Luca ('96, Rolo), Guerri Enrico ('99, Fabbrico), Marverti Lorenzo ('06), Sejderai Denis ('03, Cdr Mutina), Valcavi Matteo ('05, Sp. Scandiano), Stella Giacomo ('05), Jakei Marco ('06), Savino Giacomo ('03), Diallo Amadou ('01, La Pieve), Nocetti Matteo ('04). Centrocampisti: Davoli Federico ('89), Arati Matteo ('90), Paglia Mattia ('05, Granamica), Ivancic Davide ('07), Roncaglia Diego ('06), Mininno Gabriele ('03, Vianese), Sighinolfi Christian ('04, Vianese), Cristiani Federico ('99, Baiso Secchia). Attaccanti: Stanco Francesco ('87), Napoli Alessandro ('88), Corradi Nicolò ('07, V.Castelfranco), Ferrara Pio ('02, Castellarano), Guastalli Mattia ('06, Lentigione), Baldari Andrea ('07). Matteo Pierotti

