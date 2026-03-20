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Focolaio di pertosse nel Sassuolo calcio alla vigilia della sfida con la Juve

Focolaio di pertosse nel Sassuolo calcio alla vigilia della sfida con la Juve

'Tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi'

1 minuto di lettura

Focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio. Alla vigilia della partita con la Juve, il club comunica che dopo alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.

'I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie - si legge in una nota -. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff'.

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