Formula 1, in Austria vince Norris: le Ferrari dietro alle due McLaren

Norris ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di squadra Piastri segnando così una doppietta McLaren. Al terzo posto le due Ferrari con Leclerc che precede Hamilton. Russell è quinto davanti a Lawson, poi Alonso, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon chiudono la zona punti.

Subito fuori il campione in carica Verstappen, centrato da Antonelli al primo giro.

'E’ stata una gara difficile, ho spinto dall’inizio alla fine – ha detto Norris nell’immediato post gara – . E’ stato stancante, ma è un risultato perfetto per noi. Era quello che volevamo. Abbiamo fatto una bellissima battaglia con Oscar, è stato molto divertente ma anche stressante. Complimenti anche a lui. È stato difficile tenerlo fuori dalla zona DRS. È stata una gara divertente nel complesso'.

'Valuto il weekend come team molto positivamente – commenta invece Leclerc -, ma purtroppo oggi il passo che avevamo non era sufficiente. Nella prima curva ho pensato ad attaccare, ma Lando mi ha chiuso la porta e ho lasciato spazio a Oscar. Abbiamo fatto il nostro massimo, non ho rimpianti per oggi. Con il primo set di gomme ho spinto un po’ troppo per seguire le McLaren, ma fa parte del gioco. Gli aggiornamenti ci hanno aiutato a compiere un passo in avanti, ma dobbiamo continuare a spingere per colmare il gap con la McLaren. Mi manca la vittoria e farò di tutto per conquistarla, magari già a Silverstone'.

Foto Italpress