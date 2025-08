Formula 1, Leclerc parte in pole position al Gp di Ungheria. Hamilton rassegnato

Clamorosa pole position di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Ungheria. Il monegasco della Ferrari ottiene la prima pole della stagione (e la prima in carriera sul circuito di Budapest) chiudendo in 1’15″372. Alle sue spalle le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Male l’altra Ferrari, con Lewis Hamilton eliminato in Q2 e che partirà dalla 12esima posizione. Quindicesimo Kimi Antonelli su Mercedes (cancellato l’11esimo tempo).

'Non so se è stata la migliore pole di Charles ma sicuramente è stata la più difficile. E’ riuscito a mettere le gomme giuste al momento giusto. Ci è andata bene, eravano tutti al limite'. Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, commentando il risultato. 'Dobbiamo tenere a mente che la sessione non è stata comunque semplice e se vogliamo migliorare dobbiamo capire perché finora abbiamo avuto molti alti e bassi'. Riguardo a Lewis Hamilton, solo 12esimo: 'Questione di centesimi alla fine, la finestra è strettissima. E’ frustrante per lui perché aveva un buon passo, gli è mancato un giro nel Q2 perché poi avrebbe avuto condizioni migliori nell’ultima parte della qualifica. Domani? Pensiamo a noi stessi e a fare la migliore strategia'.

'Non so cosa fare, non so cosa mi manca. Cosa bisogna fare per portare questa macchina là davanti? Forse bisogna cambiare pilota…'. Sono le laconiche dichiarazioni di Lewis Hamilton, deluso e rassegnato, ai microfoni di Sky Sport.