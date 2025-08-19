Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Festa serale in piazza alla vigilia del debutto al Braglia del 31 agosto. Continua la campagna abbonamenti che ha raggiunto in questi giorni 5.200 tessere vendu

Dopo anni di attesa, torna un appuntamento che ha sempre rappresentato un momento speciale di incontro tra il club e la città: il Modena FC ha ufficializzato oggi che giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 21, si terrà la presentazione ufficiale della squadra in Largo Porta Sant’Agostino.
Sarà l’occasione per il popolo gialloblù di abbracciare la squadra e lo staff tecnico in una serata di festa e orgoglio canarino, per condividere insieme l’entusiasmo nella settimana del debutto allo Stadio Braglia, in programma domenica 31 agosto alle ore 21 con l’Avellino.

 

Abbonamenti a quota 5.200: la campagna continua

Sono 5.250 le tessere sottoscritte fino ad oggi in vista del Campionato 2025/26 del Modena FC.

 

La campagna abbonamenti per la nuova stagione dei canarini di Mister Sottil proseguirà nei prossimi giorni tramite i consueti canali: on line, presso i punti vendita Vivaticket e anche presso il nuovo Modena Store di via del Taglio 22, negli orari di apertura:

 

Martedì, Mercoledì e Giovedì: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30
Venerdì, Sabato e Domenica: 10:30 – 19:30 (orario continuato).

 

Giovannini alla Vis Pesaro

Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Romeo Giovannini al Vis Pesaro.
Trequartista classe 2001, era arrivato in gialloblù dal Carpi nell’estate del 2021. Sotto la Ghirlandina ha conquistato la promozione in Serie B e totalizzato 49 presenze, con 1 assist e 3 gol. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Gubbio in prestito, concludendo la stagione a novembre per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

 

 

