Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Dopo anni di attesa, torna un appuntamento che ha sempre rappresentato un momento speciale di incontro tra il club e la città: il Modena FC ha ufficializzato oggi che giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 21, si terrà la presentazione ufficiale della squadra in Largo Porta Sant’Agostino.

Sarà l’occasione per il popolo gialloblù di abbracciare la squadra e lo staff tecnico in una serata di festa e orgoglio canarino, per condividere insieme l’entusiasmo nella settimana del debutto allo Stadio Braglia, in programma domenica 31 agosto alle ore 21 con l’Avellino.



Abbonamenti a quota 5.200: la campagna continua

Sono 5.250 le tessere sottoscritte fino ad oggi in vista del Campionato 2025/26 del Modena FC.

La campagna abbonamenti per la nuova stagione dei canarini di Mister Sottil proseguirà nei prossimi giorni tramite i consueti canali: on line, presso i punti vendita Vivaticket e anche presso il nuovo Modena Store di via del Taglio 22, negli orari di apertura:

Martedì, Mercoledì e Giovedì: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30Venerdì, Sabato e Domenica: 10:30 – 19:30 (orario continuato).

Giovannini alla Vis Pesaro

Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Romeo Giovannini al Vis Pesaro.Trequartista classe 2001, era arrivato in gialloblù dal Carpi nell’estate del 2021. Sotto la Ghirlandina ha conquistato la promozione in Serie B e totalizzato 49 presenze, con 1 assist e 3 gol. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Gubbio in prestito, concludendo la stagione a novembre per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.