Il Modena di scena a Padova per riprendere il cammino

Modena protagonista dell’ultimo posticipo del turno di Serie B; gialli in campo oggi pomeriggio a Padova per la prima gara del 2026, diciannovesima e ultima gara del girone di andata e prima di due trasferte consecutive.Il Modena ha giocato a Padova in 42 occasioni; nei precedenti ci sono 17 vittorie del Padova, 15 pareggi e 10 vittorie del Modena; l’ultima disputata all’Euganeo risale al 23.12.20, campionato di serie C e coincise con la vittoria del Modena per 1 a 0, rete di Spagnoli.Il Padova ha giocato in casa 8 partite, conquistando solo 8 punti, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, condite da 9 reti segnate e 11 subite; nella classifica parziale delle sole gare casalinghe, i veneti sono all’ultimo posto della graduatoria; e questo particolare primato del Padova, si incrocia con quello del Modena, che dal suo ritorno in serie B non ha mai vinto la prima partita dopo la sosta di Natale.I gialli sono chiamati a riprendere il proprio ritmo di gioco, per risollevarsi in termini di punti e di classifica, dopo in finale di anno non particolarmente brillante dal punto di vista dei risultati.Il Modena ha dunque la necessità di fare punti, ma troverà difronte una agguerrita neo promossa che potrà contare sul Papu Gomez, protagonista in serie A, e su un impianto di gioco collaudato con il quale ha vinto lo scorso campionato di serie C. I gialli dovranno sfoderare le loro armi migliori, corsa, pressing, copertura del campo, intensità e cattiveria agonistica per ripartire in questo 2026 nel migliore dei modi.Per le scelte iniziali, nel 3-5-2 di mister Sottil ci sono alcuni dubbi; non sono tra i convocati Sersanti e Defrel, per alcuni malanni fisici, e non c’è nemmeno Caso, al centro di alcune voci di mercato; figura in elenco invece Mendes, nonostante sia promesso sposo allo Spezia; tra i convocati c’è anche in elenco il neoacquisto De Luca, anche se non del tutto pronto con il ritmo partita. Davanti a Chichizola, solito trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, ballottaggio Beyuku e Zanimacchia, con Santoro e Gerli sicuri; come mezzala sinistra, con l’assenza di Sersanti, ballottaggio tra Pyythia e Massolin, mentre a sinistra sicuro Zampano. In attacco, sicuro Gliozzi, mentre per l’altra maglia dipenderà dalle scelte del mister: se Massolin mezzala, allora in attacco spazio a uno tra Mendes e Di Mariano; diversamente, con Pyythia a centrocampo, spazio a Massolin sottopunta.Sottil deciderà come sempre negli istanti che precedono il calcio d’inizio.Arbitra la partita Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, con la quale il MOdnea ha 5 precedenti, con 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta; il Padova ha invece 1 sconfitta nell’unico incrocio con il fischietto toscano.Calcio di inizio allo stadio Euganeo di Padova alle ore 17.15 davanti a una nutrita schiera di tifosi gialloblù che non faranno mancare il solito apporto: saranno infatti circa 680 i sostenitori al seguito dei canarini.