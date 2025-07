Il Modena ha ceduto il portiere Gagno al Vicenza

Il Modena calcio ha ceduto a titolo definitivo il 27enne portiere Riccardo Gagno al Vicenza, in serie C.

Giunto a Modena nell’estate del 2019, Gagno ha difeso la porta gialloblù per sei stagioni, collezionando 197 presenze ufficiali e diventando uno dei volti più rappresentativi della storia recente del club. Tra i protagonisti della promozione in Serie B al termine della stagione 2021/22, ha lasciato un segno indelebile con l’indimenticabile gol da porta a porta contro l’Imolese, nel finale di un campionato esaltante.

‘Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Riccardo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera’ - si legge in una nota.