Il Modena ospita il Frosinone in lotta per la vetta del campionato

Il Modena, dopo il giro d’Italia, rientra al Braglia dopo quasi un mese e trova ad attenderlo l’arrembante Frosinone, in lotta con il Monza, che, guarda caso, sarà il prossimo avversario del Modena nell’anticipo di venerdì 24; i gialli dunque vivranno una settimana intensa, nella quale saranno gli arbitri nella lotta alla promozione in serie A.

L’avversario di oggi arriva al Braglia in un grande momento di forma, reduce da 20 punti nelle ultime 10 giornate, nelle quali ha conquistato 5 vittorie e 5 pareggi.

Il Frosinone ha giocato al Braglia in 10 occasioni, nelle quali ci sono 5 vittorie del Modena, 2 pareggi e 3 vittorie del Frosinone, l’ultima delle quali lo scorso 14.8.22, era il Modena allora di Tesser al suo debutto in serie B; il Modena non batte il Frosinone al Braglia dal 7.3.22, 1 a 0, campionato di serie B; l’ultimo incrocio al Braglia risale allo scorso 18.1.25, quando il Modena, già di Mandelli pareggiò per 1 a 1.

Il Frosinone è al momento primo in classifica per le sole gare disputate in trasferta: in 17 partite fuori casa ha il maggior numero di vittorie, 9, e il minor numero di sconfitte, 1 sola, accompagnate da 7 pareggi; ha conquistato 34 punti con 31 reti segnate (maggior numero di reti segnate fuori casa) e solo 18 subite.

Una pericolosissima squadra da trasferta, contro cui il Modena dovrà fare tanta attenzione; ma al Modena servono punti per confermare il sesto posto e godere del vantaggio della classifica nel primo turno degli spareggi.

Per la partita di oggi, Sottil sconta le assenze di Chichizola (già operato), Sersanti (si cerca di recuperarlo per i playoff), Gliozzi, Defrel, e dello squalificato Gerli; rientra Beyuku che ha scontato il turno di squalifica; tra i convocati ancora i due classe 2008 della Primavera di Mandelli: l’attaccante Edoardo Colpo, e il centrocampista Pietro Arnaboldi.

Per l’undici iniziale, conferma per Pezzolato in porta mentre come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; dietro sicuro Tonoli, mentre Nador, Dellavalle, Nieling e Adorni si contendono le altre due maglie; a centrocampo, Zampano, Zanimacchia e Beyuku e Cotali si giocano i due posti sulle fasce; in mezzo, probabile Santoro play centrale, e ai suoi lati ci sono Massolin, Wiafe o Pytthia per due maglie; davanti spazio a De Luca e uno tra Ambrosino e il redivivo Mendes, autore del gol del pareggio a Catanzaro.

Arbitra la partita Giovanni Ayroldi di Molfetta, figlio d’arte: il padre

Stefano e lo zio Nicola sono stati entrambi arbitri in serie A; con l’arbitro pugliese, il Modena ha 4 precedenti, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta; il Frosinone ha invece incrociato Ayroldi in 5 occasioni, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 15.00 davanti alla solita grande cornice di pubblico, in arrivo anche circa 650 tifosi da Frosinone.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc