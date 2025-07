Il Modena è partito per il ritiro di Fanano: trenta i convocati da Sottil

Il pullman dei canarini è partito questa mattina dallo Stadio Braglia. A salutare uno ad uno i calciatori e i tecnici c’era il presidente Carlo Rivetti, a portare i saluti istituzionali ai gialloblù è stato invece il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti: “Ho salutato volentieri il Modena prima della partenza per il ritiro. Sento veramente un clima buono attorno alla squadra, merito di una dirigenza seria e impegnata, sempre più aperta alla città come dimostrano gli allenamenti a porte aperte e l’inaugurazione dello store in centro storico a Modena.



La lista dei convocati

PORTIERI: Fabrizio Bagheria, Leandro Chichizola, Andrea Maran, Michele Pezzolato.DIFENSORI: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle, Frank Guiyong, Bryant Nieling, Edoardo Olivieri, Antonio Pergreffi, Fabio Ponsi, Daniel Tonoli, Francesco Zampano.CENTROCAMPISTI: Thomas Battistella, Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Steven Nador, Niklas Pyyhtiä, Simone Santoro, Ioannis Sarris.ATTACCANTI: Fabio Abiuso, Giuseppe Caso, Edoardo Colpo, Gregoire Defrel, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes.