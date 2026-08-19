Il Modena si allena a porte aperte e arriva l'abbraccio di 400 tifosi

A pochi metri dal cantiere che sta ancora riguardando l'illuminazione dello stadio Braglia, una folta schiera di tifosi ha fatto da cornice questa mattina, sulla tribuna dell’Antistadio Zelocchi, all’allenamento del Modena di Mister Daniele Galloppa. Si è trattato della prima seduta a porte aperte stagionale per i gialloblù a Modena, applauditi e sostenuti con calore dagli oltre 400 supporters presenti. Dopo il riscaldamento partitelle a campo lungo e corto per testare schemi e perfezionare la tecnica.La settimana proseguirà con regolari sedute mattutine fino a venerdì quando, nel primo pomeriggio, la squadra partirà per il ritiro di Benevento. L’appuntamento con il debutto in campionato è per sabato 22 agosto alle ore 21, fischio d’inizio di Benevento-Modena al “Ciro Vigorito”. A termine dell'allenamento incontro in sala stampa del Braglia con Antonio Imputato, arrivato a Modena sei mesi fa, al termine della scorsa stagioneImputato, a domanda, non ha nascosto la propria soddisfazione per la massiccia presenza di pubblico ad assistere l'allenamento nonostante sia ancora la settimana successiva al ferragosto: 'Vedere così tanta gente oggi allo Zelocchi ci fa enormemente piacere. Sentire l'abbraccio e l'entusiasmo dei nostri tifosi ci dà una spinta incredibile e la carica giusta per affrontare la stagione nel migliore dei modi'.E la nuova stagione ha già un nome e una gara sempre più prossima. Benevento, sabato 22 agosto. Imputato è stato uno dei protagonisti nella gara di Coppa Italia, persa contro i Venezia. 'La gara di Venezia ci ha dato certezze importanti e tanta consapevolezza. Stiamo lavorando bene, ma a livello personale preferisco non pormi obiettivi o aspettative particolari. Il mio unico pensiero è dare il massimo giorno dopo giorno, un allenamento alla volta, per farmi trovare sempre pronto dal mister. Un mister che sta valorizzando tutti affinché tutti possiamo essere pronti'Il focus del gruppo è ora interamente rivolto all'anticipo di sabato sera. La trasferta contro il Benevento si preannuncia complessa, nonostante il blasone e lo status di neopromossa della formazione avversaria. 'Sabato ci aspetta una partita molto difficile. Loro sono una neopromossa, ma questo non significa nulla in un campionato così equilibrato. Andremo a Benevento con coraggio, pronti a fare la nostra partita a viso aperto e a lottare su ogni pallone per portare a casa un risultato positivo'.