Il Sassuolo cala il tris contro il Verona: Berardi da sogno

Nel match verità i neroverdi trionfano mentre i veneti sprofondano sempre di più verso la B

Quaranta minuti di controllo veronese poi 5′ di vero Sassuolo e per gli scaligeri è notte fonda. Nel match verità i neroverdi trionfano mentre i veneti sprofondano sempre di più verso la B. Brivido in avvio quando Bradaric lancia lungo verso Bowie che si scontra con Muric, per Marinelli è tutto regolare.

Le due squadre si studiano, il Verona cerca la profondità per innescare Sarr e Bowie, il Sassuolo ragiona. Al quarto d’ora Berardi perde palla, il tiro di Bowie viene murato, Sarr impegna Muric che devia in angolo. Poco dopo Frese spara in diagonale, più potenza che precisione, sfera sul fondo.

Il Sassuolo risponde al 32′ con Laurientè ma nessuno riesce a deviare l’assist del francese. Al 38′ è Lipani a mandare altissimo da buona posizione quindi, al 41′, arriva il gol neroverde. Ripartenza di Laurientè per Pinamonti, l’arciere di Cles arriva a rimorchio e, di piatto, buca Montipò. Due minuti e Niasse rovina in area addosso a Berardi. Calcio di rigore che l’attaccante calabrese mette dentro sulla respinta di Montipò: 2-0.

Nella ripresa Bradaric per Bowie, testa e palla sopra la traversa.
Stesso esito per la zuccata un minuto dopo di Thorstvedt ma, al 17′, il Sassuolo chiude la partita con un veloce contropiede di Berardi che corre fino a presentarsi davanti a Montipò: 3-0 e doppietta del capitano.

Il Sassuolo continua a spingere ed assedia l’area veronese con quattro angoli di fila ed un assedio vero e proprio interrotto da Sarr che arriva a tu per tu con il portiere emiliano (24′) ma non riesce a superarlo. Comincia la girandola dei cambi mentre i tifosi gialloblù assistono alla disfatta intonando, goliardicamente, inni sacri. Il Verona, in campo, è in completa confusione, il Sassuolo ne approfitta per governare la situazione fino al triplice fischio.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Coulibaly 5.5 (36′ pt Romagna 6.5), Walukiewicz 6 (44′ st Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Ulisses 6; Thorstvedt 6.5, Lipani 6.5, Koné 6.5 (29′ st Iannoni sv); Berardi 6.5, Pinamonti 6.5, Laurientè 7 (29′ st Fadera sv). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Moro, Vranckx, Bakola. Allenatore: Grosso 7.

VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Bella-Kotchap 5, Nelsson 5, Edmundsson 5; Bradaric 5 (27′ st Oyegoke sv), Niasse 4.5, Al-Musrati 4, Harroui 4.5 (38′ st Suslov sv), Frese 5.5; Bowie 5 (38′ st Vermesan sv), Sarr 5 (27′ st Mosquera sv). In panchina: Perilli, Toniolo, Slotsager, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Monticelli.
Allenatore: Sammarco 5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.5

RETI: 41′ pt Pinamonti, 44′ pt e 17′ st Berardi

NOTE: spettatori 10.000 circa con 713 tifosi ospiti.

Al 44′ pt Montipò respinge un rigore a Berardi che segna sulla ribattuta. Espulso al 40′ st Al-Musrati per doppia ammonizione.

Ammoniti: Coulibaly, Edmundsson, Walukiewicz.

Angoli: 6-5 per il Sassuolo.

Recupero: 2′; 4′.

