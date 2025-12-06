Le ragazze del Volley Modena senza Lancellotti cadono 3-0 a Brescia

Si chiude con una sconfitta per 3-0 la difficile trasferta sul campo della Valsabbina Millenium Brescia per il Volley Modena. Priva della propria registra Elisa Lancellotti, out per influenza, la formazione gialloblù ha regalato l’esordio da titolare a Sazzi che si è presentata in diagonale all’opposta Nonnati. In posto quattro coach Marone ha confermato Dodi, dopo l’ottimo ingresso con Talmassons, al fianco di Visentin, mentre al centro Credi e Marinucci hanno completato il sestetto con Righi libero. Dall’altra parte della rete coach Solforati preferisce Struka a Vernon in diagonale con la regista Prandi, poi Michieletto e Amoruso in posto quattro, Modestino e Orlandi al centro con Parrocchiale libero. Pronti, via e Nonnati apre le danze con un muro poi Modena allunga 7-4 sull’errore in attacco di Struka. Le due squadre non trovano subito il ritmo giusto, ma Visentin firma il +3 in attacco per il 10-7 e Michieletto pareggia immediatamente chiudendo un parziale di 3-0. Le padrone di casa provano a mettere la testa avanti, ma uno sprazzo di Dodi vale il 14-14 prima del muro di Struka per il 18-16 Brescia che apre il break decisivo, interrotto solo da un errore di Orlandi, per il 25-17 che vale il primoset. Cambio campo e Dodi e Nonnati provano subito a mandare avanti Modena, ma l’equilibrio dura poco perché poi la Valsabbina Millenium Brescia prende il comando delle operazioni e inizia ad allungare andando a segno in tutti i fondamentali. Gerosa, subentrata a Credi, Nonnati e Visentin propiziano il break che riporta le gialloblù a -2 sul 14-12, ma poi arriva un 6-0 delle lombarde a chiudere ogni discorso, con il set che si conclude sull’attacco di Modestino per il 25-15. Sul doppio svantaggio Modena non si scompone e con la conferma di Gerosa, questa volta per Marinucci, oltre all’innesto di Fusco prova a rimanere a contatto cercando la chiave per riaprire la partita. Il -2 di Nonnati sul 9-7 Brescia, però, è l’ultimo sussulto di una gara che poi, punto dopo punto, si chiude in maniera sempre più netta fino all’errore al servizio di Fusco per il 25-14 che regala i tre punti a Brescia.