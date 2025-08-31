Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Ospiti i biancoverdi lupi dell’Irpinia, reduci dalla sconfitta all’esordio in trasferta contro il Frosinone. L’Avellino ha giocato al Braglia in 11 occasioni, tutte in serie B. Nei precedenti ci sono 7 vittorie del Modena, 2 pareggi e 2 vittorie dei biancoverdi, l'ultima delle quali il 8.11.2014; l'ultimo incrocio al Braglia risale invece al 23.1.16, finì in pareggio per 1 a 1.
I gialli sono chiamati a dare continuità alla bella prova di Genova e a proseguire nel percorso di crescita intravisto nelle ultime due gare. La squadra sta assimilando i concetti di gioco del mister, e prosegue la ricerca e il consolidamento della sua identità di squadra: sul punto, come ha avuto modo di puntualizzare anche il mister, i gialli hanno ancora ampi margini di crescita, che potranno essere sviluppati nel corso del campionato.
Per provare a vincere la partita e conquistare tre punti che avrebbero un valore importantissimo, per morale, squadra, ambiente, Sottil dovrebbe affidarsi all’intelaiatura di squadra vista a Genova. Davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling. A centrocampo Beyuku, fresco di convocazione con l’Under 20 francese, e Zampano a fare i quinti a destra e sinistra, mentre in mezzo non è esclusa qualche rotazione, con Santoro centrale affiancato da Pyyhtia e Sersanti. Solito ballottaggio invece davanti con Gliozzi, Mendes, Defrel e Di Mariano a contendersi le due maglie da titolari. Ancora fuori dai convocati Caso, alle prese con i postumi dell’infortunio, e che nelle ultime ore è al centro di voci di mercato che lo vedono lontano da Modena.
Arbitra la partita Massimi di Termoli, con il quale il Modena ha una sconfitta nell'unico precedente fin qui disputato, mentre gli
Calcio di inizio alle ore 21.00 in uno stadio Braglia gremito per le grandi occasioni: attesi oltre diecimila spettatori, 1500 circa dei quali nel settore ospiti: è giunta l’roa per il pubblico di Modena di raccogliere l'invito del mister a trasformare il Braglia in una fortezza da difendere anche con l’elmetto in testa.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc