Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Sull'onda dell'euforia della bella vittoria all'esordio, e dell’ubriacatura del bagno di folla entusiasmante per la presentazione della squadra, i gialli si rituffano nel campionato per un nuovo esordio: i canarini debuttano oggi al Braglia, nel primo dei due match casalinghi consecutivi, contro la neopromossa Avellino, in una gara molto sentita e accompagnata dal grande entusiasmo generatosi in tutto l'ambiente nel corso della settimana.Ospiti i biancoverdi lupi dell’Irpinia, reduci dalla sconfitta all’esordio in trasferta contro il Frosinone. L’Avellino ha giocato al Braglia in 11 occasioni, tutte in serie B. Nei precedenti ci sono 7 vittorie del Modena, 2 pareggi e 2 vittorie dei biancoverdi, l'ultima delle quali il 8.11.2014; l'ultimo incrocio al Braglia risale invece al 23.1.16, finì in pareggio per 1 a 1.I gialli sono chiamati a dare continuità alla bella prova di Genova e a proseguire nel percorso di crescita intravisto nelle ultime due gare. La squadra sta assimilando i concetti di gioco del mister, e prosegue la ricerca e il consolidamento della sua identità di squadra: sul punto, come ha avuto modo di puntualizzare anche il mister, i gialli hanno ancora ampi margini di crescita, che potranno essere sviluppati nel corso del campionato.Ma alcune caratteristiche della squadra sono già abbastanza chiare: corsa, pressing alto, costante applicazione tattica e mentale, forza, e cattiveria agonistica; in una parola, la squadra, dove tutti sono potenziali titolari, deve scendere in campo per sudare la maglia con voglia, passione calcistica, e desiderio di crescere e migliorarsi. Anche il Braglia oggi, e nel corso del campionato, potrà rivelarsi un fattore determinante.Per provare a vincere la partita e conquistare tre punti che avrebbero un valore importantissimo, per morale, squadra, ambiente, Sottil dovrebbe affidarsi all’intelaiatura di squadra vista a Genova. Davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Adorni e Nieling. A centrocampo Beyuku, fresco di convocazione con l’Under 20 francese, e Zampano a fare i quinti a destra e sinistra, mentre in mezzo non è esclusa qualche rotazione, con Santoro centrale affiancato da Pyyhtia e Sersanti. Solito ballottaggio invece davanti con Gliozzi, Mendes, Defrel e Di Mariano a contendersi le due maglie da titolari. Ancora fuori dai convocati Caso, alle prese con i postumi dell’infortunio, e che nelle ultime ore è al centro di voci di mercato che lo vedono lontano da Modena.Arbitra la partita Massimi di Termoli, con il quale il Modena ha una sconfitta nell'unico precedente fin qui disputato, mentre gliirpini sono al loro primo incrocio con l'arbitro molisano.Calcio di inizio alle ore 21.00 in uno stadio Braglia gremito per le grandi occasioni: attesi oltre diecimila spettatori, 1500 circa dei quali nel settore ospiti: è giunta l’roa per il pubblico di Modena di raccogliere l'invito del mister a trasformare il Braglia in una fortezza da difendere anche con l’elmetto in testa.Foto Modena Fc