Modena, ecco il calendario di Serie B: i Canarini sono i veterani tra i Cadetti

La pubblicazione del calendario del campionato di serie B 2025/26 segna l’avvio ufficiale della nuova stagione calcistica, e l’inizio dei sogni per tanti tifosi e appassionati, impazienti di vedere all’opera i propri beniamini.Il campionato prenderà il via sabato 23 agosto, salvo eventuali anticipi che la Lega si è riservata di fissare, per chiudersi sabato 9 maggio 2026; ci saranno cinque turni infrasettimanali, tutti in calendario al martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio 2026, 3 marzo, 17 marzo. Sono previste anche quattro soste, legate agli impegni delle nazionali: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo.La lega ha eliminato quest’anno il boxing day, vale a dire il turno fissato per il 26 dicembre; in ogni caso il campionato giocherà ugualmente durante il periodo natalizio, dato che sono in calendario due turni per sabato 20 e sabato 27 dicembre; dopo una breve sosta, il campionato riprenderà sabato 10 gennaio 2026.Non sono invece ancora state fissate le date dei playoff e dei playout, che solitamente la Lega riserva per il periodo tra febbraio e marzo.Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, è stato confermato il criterio della asimmetria rispetto al girone di andata; vale a dire che la sequenza delle gare diritorno sarà diversa rispetto alla sequenza delle gare di andata.Il Modena comincerà il suo quarto campionato consecutivo di serie B, il 54esimo complessivo, che fa dei gialloblù in questo momento la squadra con il maggior numero di presenze tra i cadetti; un piccolo record che i gialli potranno esibire quest’anno. La società aveva avanzato la richiesta di debuttare in trasferta, perché al Braglia sono in corso i lavori per la creazione degli sky box; e come nelle favole, o nei racconti horror (a seconda dello sguardo), il calcio non manca di regalare sorprese ed imprevisti: il Modena debutterà infatti a Genova con la Sampdoria, mettendo subito di fronte Sottil alla sua ex squadra; un bel banco di prova per testare fin da subito le rinnovate ambizioni dei canarini, e per il mister una ghiotta occasione per farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi. I gialli avranno poi subito il doppio turno casalingo al Braglia, contro, in sequenza, la neopromossa Avellino e il Bari.Ogni campionato riserva poi alcuni appuntamenti più importanti degli altri, di quelli speciali da segnare sul calendario e da non mancare assolutamente; tra questi, le due partite con i cugini ad ovest del Secchia: all’andata in trasferta martedì 28ottobre; mentre il ritorno si giocherà per il terzo anno consecutivo il 1 maggio, e per il secondo anno consecutivo al Braglia.Il ritorno del figliol prodigo Palumbo al Braglia è in calendario per il 24 gennaio, mentre il primo incrocio a Palermo è fissato per il 18 ottobre. Ritorna anche l’incontro per rinnovare lo storico gemellaggio con i tifosi del Venezia: le due gare sono in programma per il 20 dicembre (gara di andata al Braglia), e per il 10 febbraio (gara di ritorno a Venezia). Le due partite con il Cesena, altra gara molto sentita dai tifosi, sono in programma per il 29 novembre (gara di andata a Cesena) e per il 7 marzo (gara di ritorno al Braglia).Anche quest’anno dunque il menù della serie B sarà ricco, appetitoso, e da gustare interamente per inebriarsi dei colori e del tifo gialloblù.Buon campionato, grande Modena, e buon volo a tutti i tifosi canarini.