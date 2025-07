Calendario serie B: il Modena debutta a Genova

Derby

Avvio impegnativo

È stato reso noto oggi il calendario 2025-2026 del campionato di serie B di calcio.I gialloblù esordiranno a Marassi, nella prima del campionato di serie B 2025-2026, con la Sampdoria a Marassi. A seguire doppia sfida al Braglia, prima con l’Avellino neopromosso e poi, dopo la prima sosta, con il Bari. Il 2025 dei canarini terminerà il 27 dicembre al Braglia con il Monza, ultima giornata d’andata il 10 gennaio a Padova.Il ritorno si aprirà con la trasferta sul campo del Pescara. Il Modena di Sottil chiuderà il campionato sul campo dell’Avellino il 9 maggio 2026.I gialloblù sfideranno la Reggiana nel turno infrasettimanale del 28 ottobre, ritorno al Braglia per il secondo anno di fila il 1° maggio. L’altro derby con il Cesena il 29 novembre con andata in Romagna, ritorno al Braglia il 7 marzo.'L’inizio mi riguarda più da vicino, è una partita come le altre ma debuttare con la Sampdoria mi dà sensazioni particolari. Dopo ci sarà l’Avellino, una formazione che avrà grande entusiasmo e che da neopromossa si sta attrezzando nel migliore dei modi' - è stato il primo commento dell'allenatore Andrea Sottil alla diffusione del calendario.'Dopo la sosta, poi, un altro avversario tosto come il Bari al Braglia.E’ certamente un avvio con partite di livello, ci stiamo preparando per arrivarci pronti e per recitare un ruolo da protagonisti”Dopo la seconda gara contro l'Avellino altre due gare casalinghe consecutive contro Bari e Pescara, alternate a trasferte a Mantova e Carrarese. Il mese di settembre si chiuderà con la Virtus Entella in casa e una trasferta delicata a Palermo.Ottobre vedrà il Modena fronteggiare l’Empoli in casa e la Reggiana fuori: quest’ultima rappresenta il sentitissimo derby emiliano, una sfida che promette scintille. Poi sarà la volta di Juve Stabia al 'Braglia' e Frosinone in trasferta, con Südtirol e Cesena a chiudere novembre, rispettivamente in casa e fuori.A dicembre, i canarini affronteranno Catanzaro in casa e Spezia in trasferta, prima del ritorno al 'Braglia' per ospitare Venezia e Monza. L’ultima sfida dell’anno, il 27 dicembre, sarà proprio contro il Monza, una sfida di grande fascino. Il girone d’andata terminerà il 10 gennaio 2026 con la trasferta a Padova.Nel complesso, il calendario del Modena offre una partenza tosta, un novembre denso di incroci chiave e un dicembre in cui la squadra avrà diverse occasioni per fare punti tra le mura amiche.Se manterrà compattezza e continuità, il club emiliano può ambire a un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.