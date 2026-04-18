Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta
Al gol del vantaggio gialloblù di Massolin, al 40' del primo tempo, risponde il Frosinone con la doppietta di di Ghedjemis. Un gol annullato per parte.
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