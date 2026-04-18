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Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Al gol del vantaggio gialloblù di Massolin, al 40' del primo tempo, risponde il Frosinone con la doppietta di di Ghedjemis. Un gol annullato per parte.

1 minuto di lettura
Si chiude con una sconfitta il match casalingo del Modena. Al gol del vantaggio gialloblù, al 40' del primo tempo, con Massolin, risponde il Frosinone nel secondo tempo con la doppietta Ghedjemis. Troppe ingenuità in difesa e l'incapacità di chiudere le mille occasioni costruite nel secondo tempo, condannano i gialloblù alla sconfitta.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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