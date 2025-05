Modena, quest'anno boom di squadre in Terza categoria

Si prevede un numero record la prossima stagione nella Terza categoria di Modena. Oltre al Ganaceto che dopo aver dato il titolo di Promozione alla Solierese ripartirà dalla Terza, ci sono già tre nuove società, la Vignolese 1907 che dovrebbe giocare al Caduti di Superga, il Gioconda 1983 che ha sempre fatto la Uisp ma che da quest'anno farà la Figc, e il Borghetto, società di Sant'Anna di San Cesario che è nata da un'idea di Valerio Bartolini, ex allenatore dell'Atletico Spm e che gestisce un bar proprio lì al campo. Ma potrebbero esserci altre società come la Pro Patria San Felice formata da un gruppo di sanfeliciani in totale disaccordo con la fusione tra San Felice e Medolla e che potrebbe proprio iscriversi alla Terza col none della società di calcio a 5 quest'anno promossa in B. E' vero che ci sarà qualche defezione (l'unica certa, al momento, è quella della Fides Panzano, ma ci sono dubbi anche sullo Junior Fiorano), ma sicuramente saranno di più le nuove società ed è probabile che da per evitare i gironi a 16 squadre, ingestibili a livello di Terza categoria, il comitato Figc di Modena decida di farne tre.

Matteo Pierotti