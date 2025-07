Paintball Modena trionfa a Lucignano: Donkey sorprendenti, Triggerini in Nazionale e debutto dei Kids

I Donkey, squadra principale del club modenese, hanno brillato nel torneo dimostrando grande tenacia. Dopo una prima sconfitta contro i Fast Purple (4-2), i modenesi si sono riscattati battendo la capolista Fortezza per 3-1. Hanno poi collezionato tre pareggi consecutivi: 3-3 contro i Macdev Factory – dopo essere stati avanti 3-0 – e 1-1 sia con i Black Wolf che con i Rangers.“È stata una tappa sicuramente impegnativa perché le tappe d’estate sono molto calde e, per lo sport che facciamo, bisogna prepararsi molto bene sia fisicamente che mentalmente”, commenta Ivan Golinelli, General Manager di Top Paintball ASD. “La squadra sta crescendo e sta rispondendo bene a tutti gli allenamenti e a tutti i test. La vittoria contro la prima in classifica e il pareggio contro la seconda dimostrano che stiamo dando del filo da torcere a tutte le formazioni. La squadra cresce e intanto scompigliamo un po’ il campionato”.Parallelamente, il settore giovanile celebra un traguardo storico: tutti i Triggerini – squadra juniores composta da ragazzi dai 14 anni in su – sono stati convocati nella Nazionale Under 16. I giovani atleti si stanno preparando per la Coppa del Mondo in programma a fine agosto.“Sono super orgoglioso dei nostri ragazzi”, aggiunge Golinelli.“Li stiamo accompagnando in un percorso bellissimo. Cerchiamo di farli arrivare al meglio alla Coppa del Mondo preparandoli sia fisicamente che mentalmente, sempre con un occhio di riguardo al team building e al gioco di squadra. Speriamo che i nostri Triggerini possano onorare al meglio questa convocazione e, chissà, portare a casa anche qualche risultato”.Ma le novità non finiscono qui. A settembre, Paintball Modena sarà protagonista con i Kids, squadra del nuovo settore giovanile avviato quest’anno. I “Grilletti”, bimbi dagli 8 ai 13 anni, debutteranno nel primo torneo giovanile nazionale, affrontando le realtà di Siena e Parma.“Per me è un onore e un’emozione grande”, sottolinea Golinelli. “I Kids hanno risposto presente. Sono bellissimi, bravissimi e veramente molto affiatati. Mai avremmo pensato, io e tutti i tecnici che li seguono, di trovare subito questo tipo di clima e di ambiente. La disciplina sportiva del Paintball sta dando risultati anche con i più piccini”.L’appuntamento di settembre è da segnare in calendario: sarà la prima tappa giovanile nazionale, con lo sguardo puntato a un futuro luminoso per la disciplina e la Nazionale italiana di Paintball.