Pavullo piange Gabriele Tadolini, il ds della Pavullese dei sogni

Una grave perdita per il calcio pavullese. A 70 anni si è spento Gabriele Tadolini, uno dei volti più noti del calcio pavullese. Con lui se ne va davvero un pezzo di storia di Pavullo. Pagine tra le più belle a livello sportivo, e non solo. Venerdì 30 maggio si è spento vinto da una malattia inesorabile. Gabriele Tadolini era stato arbitro, poi per una quindicina d’anni direttore sportivo e presidente della Virtus Pavullese dei sogni, quella che giocò 4 volte in Serie D e nel 1998 contese alla Sanremese la Serie C2. Da una dozzina d’anni Tadolini aveva scelto di restare fuori dal calcio. Ma era anche il titolare della scuola guida “Le Arcate”, dove hanno preso la patente generazioni di pavullesi, e non solo. Lascia la moglie Giovanna, il figlio Riccardo, il fratello Carlo e gli altri parenti.

Matteo Pierotti