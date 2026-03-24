Pentathlon: Modena celebra i suoi giovani talenti: Riccardo Spagnolini ed Emily Ferrari protagonisti al Trofeo Nazionale Under 17

Modena si conferma una delle capitali italiane del pentathlon moderno. Lo scorso fine settimana la città ha ospitato il Trofeo Nazionale Under 17 e Under 13, due giornate di gare intense che hanno portato sul territorio 68 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Riccardo Spagnolini ha dominato la competizione U17. Dopo aver imposto il proprio ritmo già nella prova di scherma del sabato, con un eccellente punteggio di 278, Spagnolini ha mantenuto la leadership fino al traguardo, chiudendo con 1511 punti e conquistando una vittoria netta davanti ad Andrea Cossutti (Junior Asti) e Sebastian Fantin (Pentanuoto). Il suo successo ha trascinato anche la classifica a squadre, dove Modena – con Spagnolini, Cavalli e Patelli – ha conquistato il primo posto con 4324 punti, superando Elite Roma e Junior Asti.Sul fronte femminile terzo posto di Emily Ferrari (Avia Pervia), protagonista di una gara solida che le ha permesso di chiudere con 1320 punti. La vittoria è andata all’astigiana Giorgia Gennaro (Futura Cultura e Movimento), seguita dalla compagna di squadra Giulia Secci.Anche nella classifica a squadre le modenesi hanno lasciato il segno: Avia Pervia, con Ferrari, Fancelli e Gambetta, ha conquistato un prestigioso secondo posto, confermando la qualità del vivaio gialloblù.Terzo posto a squadre anche per le ragazze Under 15 con Cecilia Alessandro, Giulia Pizzi ed Elena Lanzi.Tra i maschi in evidenza Alessio Ferrarini (U15) capace, al debutto e contro avversari più grandi, di classificarsi in 11esima posizione.Nella categoria Under 13, infine, splendida terza l’atleta Alice Suardi che ha raggiunto il podio grazie a una prova superba nel laser run. Buone prestazioni anche per Erik Barbieri e Lorenzo Putignano.Le gare si sono svolte in tre luoghi simbolo dello sport modenese: la Polisportiva Saliceta San Giuliano per la scherma, le Dogali per il nuoto e il Campo Comunale di Atletica per ostacoli e laser run.Il calendario nazionale proseguirà dal 17 al 19 aprile a Montelibretti con il Campionato Italiano Junior, dove diversi atleti modenesi proveranno a confermarsi protagonisti.