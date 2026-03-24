Pentathlon: Modena celebra i suoi giovani talenti: Riccardo Spagnolini ed Emily Ferrari protagonisti al Trofeo Nazionale Under 17

Sul fronte femminile terzo posto di Emily Ferrari (Avia Pervia), protagonista di una gara solida che le ha permesso di chiudere con 1320 punti. La vittoria è andata all’astigiana Giorgia Gennaro (Futura Cultura e Movimento), seguita dalla compagna di squadra Giulia Secci.
Terzo posto a squadre anche per le ragazze Under 15 con Cecilia Alessandro, Giulia Pizzi ed Elena Lanzi.
Tra i maschi in evidenza Alessio Ferrarini (U15) capace, al debutto e contro avversari più grandi, di classificarsi in 11esima posizione.
Nella categoria Under 13, infine, splendida terza l’atleta Alice Suardi che ha raggiunto il podio grazie a una prova superba nel laser run. Buone prestazioni anche per Erik Barbieri e Lorenzo Putignano.
Le gare si sono svolte in tre luoghi simbolo dello sport modenese: la Polisportiva Saliceta San Giuliano per la scherma, le Dogali per il nuoto e il Campo Comunale di Atletica per ostacoli e laser run.
Il calendario nazionale proseguirà dal 17 al 19 aprile a Montelibretti con il Campionato Italiano Junior, dove diversi atleti modenesi proveranno a confermarsi protagonisti.