Prima categoria, cinque modenesi ancora senza mister

Mentre in Eccellenza e Promozione il quadro delle panchine delle modenesi è ormai definito (manca solo quella dello United Carpi che dovrebbe confermare Gilioli), in Prima siamo ancora in alto mare. Partiamo dal neoretrocesso Fiorano che oltre al mister (un'idea potrebbe essere Samuele Santini), deve trovare anche un nuovo ds visto che Omar Ferrari ha già annunciato che lascerà (forse potrà dare una mano ma solo come consulente). Nemmeno il Valsa Savignano ha ancora trovato l'allenatore, così come il Cavezzo e il Solignano che ha divorziato da Lorenzo Modonesi (nella foto). Tra le società che non hanno ancora comunicato l'allenatore per la prossima stagione c'è anche la Vis San Prospero (difficile che venga confermato Ronchetti, si era parlato di Venturato) e il Ravarino, che però dovrebbe affidare la panchina ancora a Bellini e punterà a un notevole ridimensionamento.

Intanto la Mirandolese ha mandato questo comunicato: 'La Mirandolese riparte con una nuova guida tecnica e tanta voglia di fare bene. A prendere in mano la direzione sportiva sarà Michael Gelati (ex Cavezzo, ndr), affiancato in panchina da Francesco Luppi come nuovo allenatore della prima squadra con Claudio Marchetti al suo fianco nel ruolo di allenatore in seconda'.

Da segnalare, in Seconda, l'arrivo ormai certo di Alessio Obici (ex Ubersetto) sulla panchina del Levizzano che ha già salutato, e ringraziato per la salvezza ai playout, Giuliano Dotti.

Matteo Pierotti