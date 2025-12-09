Prima categoria, mister Consoli torna in pista: è il nuovo allenatore del Valsa

Dopo quasi un anno di inattività, Roberto Consoli torna in pista. Proprio oggi l'ex tecnico del Castelnuovo ha firmato col Valsa Savignano che la scorsa settimana aveva esonerato, dopo la pesante sconfitta (4-8) contro la Mirandolese, Marco Bernabei. Un esonero, il secondo del “Berna” a Savignano, un po' a sorpresa visto che la squadra, a parte il ko contro la Mirandolese, stava facendo bene. Tra l'altro un esonero arrivato al venerdì dopo che nel consiglio di mercoledì si era deciso di andare avanti con Bernabei. Che non l'ha presa bene, dicono, anche perché i vertici societari erano dalla sua parte. Qualcuno (dicono il team manager Titti Galeotti) ha chiesto invece l'esonero e così alla fine la società oroverde ha deciso di cambiare allenatore.

Seconda categoria

Intanto la società sportiva Madonna Di Sotto ha comunicato che 'Alessandro Fullin è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A lui vanno i ringraziamenti per la storica cavalcata dello scorso anno culminata con la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Seconda categoria, e i migliori auguri per la futura carriera professionale. A giorni sarà comunicato il nome del sostituto, la squadra sarà affidata momentaneamente al vice Enrico Ricchetti'.

Matteo Pierotti