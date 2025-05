Prima categoria, playoff: il Maranello batte il Traversetolo e torna in Promozione

Nei quarti dei playoff di Prima, il Maranello supera il Team Traversetolo e sale in Promozione. Non è una promozione “ufficiale” ma è praticamente certa grazie anche alle rinunce nelle categorie superiori di Borgo San Donnino e United Riccione. Una Promozione che mancava a Maranello dal 2019, quando i biancazzurri retrocessero in Prima. Poi il Maranello, soprattutto con mister Domenico Carzoli, ci ha provato tante volte in questi anni e proprio nell'anno in cui è partita in sordina con un allenatore sconosciuto ai più come Mirko Tosi, arrivato dai cugini del Real Maranello dove aveva fatto benissimo, è riuscito in questa impresa. Grande merito mister Tosi, davvero bravo (è stato confermato da tempo), al ds Giovanelli, ma grande merito anche al vicepresidente Matteo Morandi, figlio del presidente Giovanni. Dopo 11 minuti bell’occasione per il Maranello con Baafi, ma il suo tiro viene bloccato. Due minuti più tardi arriva il vantaggio: Fontana imbuca Ingrami che appoggia a Baafi e chiude il triangolo in rete, per la rete del vantaggio: 1-0. Al 20’ lancio lungo per Fontana per Schiavone che lascia partire un collo pieno forte che si stampa sulla traversa. Al 36’ punizione per il Traversetolo, palla in mezzo per Capanni che ti testa spedisce la palla fuori di poco.Due minuti dopo grossa occasione del Maranello con Schiavone, che imbucato da Totaro, a tu per tu con Vergalli calcia fuori. Nell’azione successiva Annovi calcia bene dai 35 metri, ma il suo tiro termina fuori. Allo scadere di primo tempo, Totaro appoggia a Restilli che calcia a giro, Vergalli si supera e devia in angolo. Al 50’ Totaro pesca lungo Schiavone, che si trascina dietro la difesa avversaria, e insacca all’angolino: 2-0. Al 56’ Baafi sulla sinistra, si accentra e calcia sul primo palo, palla che esce di poco. Al 70’ Cavalca calcia dal limite, Moscardini salva. Poco dopo Aracri dentro l’area accorcia le distanze: 2-1. Il Traversetolo attacca nel finale ma il risultato non cambia più.MARANELLO-TEAM TRAVERSETOLO 2-1MARANELLO: Moscardini, Annovi J. (68' Guidetti), Orlandi (85' Trotta), Fontana (68' Degli Esposti), Tognin (85' Ogbeide), Seghizzi, Baafi, Restilli, Schiavone, Totaro (81' Annovi D.), Ingrami. A disp.: Varieschi, Cozzolino, Ferrari, Sammarco. All.: TosiTEAM TRAVERSETOLO: Vergalli, De Waal (55' Spagnoli), Oliviero (49' Monteleone), Capanni, Fava, Grendene, Genitoni, Numeroso (55' Cavalca), Mastrangelo, Ciccotto (49' Aracri), Cortelazzi. A disp: Tarasconi, Morini, Castellani, D’Addio, Traina. All.: DelmonteARBITRO: Cappello di ImolaRETI: 13' Baafi, 50' Schiavone, 71' AracriNOTE: spettatori oltre 300.Ammoniti: Oliviero, Ingrami, Orlandi, Seghizzi. Espulso al 90' Tosi (all.)