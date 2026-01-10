Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima categoria, Simone Gozzi torna in pista: è un nuovo giocatore del Valsa

Dopo più di un anno di inattività a casa di un infortunio alla mandibola in una gara di due anni fa contro la Cittadella

Simone Gozzi torna in pista. Dopo più di un anno di inattività a casa di un infortunio alla mandibola in una gara di due anni fa contro la Cittadella (contrasto aereo con Guidone), l'ex difensore del Modena (ha giocato anche in Serie A, a Cagliari), si è accordato col Valsa Savignano, formazione di Prima categoria. Alla soglia dei 40 anni (li compirà ad aprile), sembrava che dovesse appendere le scarpette al chiodo, invece Gozzi ha deciso di andare avanti, almeno fino alla fine di questa stagione, poi si vedrà.
Questo il comunicato del Valsa Savignano postato sulla pagina fb: “In un venerdì gelido, arriva una notizia che 'scalda' l'ambiente gialloverde: Simone Gozzi è un calciatore del Valsa Savignano. Classe '86 ex di Reggiana, Cagliari, Carpi e Olbia, ma soprattutto ex del Modena dove ha collezionato quasi 300 presenze. Una carriera tra serie B e serie C con presenze anche in serie A, difensore centrale lo scorso anno alle Terre dei Castelli in Eccellenza porterà esperienza e qualità. Al Valsa si occuperà anche di seguire il gruppo dei Primi Calci 2018 come istruttore del settore giovanile”.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

