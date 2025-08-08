Prima girone D: ecco tutte le rose

ATLETICO SPMAll. Fochi Cristiano (c).
Portieri: Desii Andrea ('01), Costa Simone ('06).
Difensori: Baretti Matteo ('92), Stanzani Matteo ('01), Vanzini Emanuele ('02, Solignano), Trif Karol Christian ('06), Sandoni Riccardo ('95), Baldini Luca ('04, Bagnolese), Palmieri Luca ('95), Haddaji Ali ('01, estero ed ex Fiorano).
Centrocampisti: Caiumi Filippo ('95), Turci Matteo ('04), Minozzi Matteo ('94), Fosu Kwakye Danies ('02, Castelnuovo), Faccenda Antonio ( '01, Crespo), Nadini Lorenzo ('04, Solignano), Primavera Alessio ('06), De Masi Francesco ('06).
Attaccanti: Bonesi Luca ('03), Toni Alessandro ('05, Solignano), Malagoli Riccardo ('00, Vis S. Prospero), Graziosi Jacopo ('98), Richeldi Federico ('01), Bondioli Davide ('94 Campogalliano), Vargas Nunez Brahian David ('98, San Damaso).
CAVEZZOAll. Barbanti Fausto (n).
Portieri: Ceci Federico ('00, Masone), Sorrentino Alessandro ('06).
Difensori: Hasamaraj Arbi ('06, Mirandolese), Dondi ('03), Manfredotti Emanuele ('03, V.Mandrio), Gavioli Nicholas ('98, Quarantolese), Mezzasalma Emanuele ('05), Frau Niccolò ('02, V.Cibeno), Ronchetti Roberto ('92, V.Cibeno), Turri Alessandro ('95, V.Cibeno).
Centrocampisti: Raimondi Federico ('06, Medolla), Gandini Alessandro ('06, Quarantolese), Tabaroni Alessandro ('03), El Hamriti Hosam ('00, Gonzaga), Mariani Federico ('01, Vis S.Prospero), Luppi Alessandro ('02, Solierese), Draghetti Manuel ('06).
Attaccanti: Paluan Manuel ('00), Bulgarelli Lorenzo ('98, Junior Finale), Paluan Cristian ('02.
COLOMBAROAll. Perziano Carmine (c).
Portieri: Francesco Cornia ('03, Ganaceto), Luigi Toni ('96), Cristian Bruno ('07).
Difensori: è Alessandro Orsini ('02, Pavullo), Manuel Loschi ('07), Alessandro Vacondio ('96), Alessandro Orsini ('02), Edoardo Borelli ('05), Fabio Havaraj ('07), Edoardo Fontanesi ('00), Davide Todisco ('06, Formigine), Simone Cornia ('04).
Centrocampisti: Sebastiano Fontanesi ('07, Avis Montecavolo), Jacopo Montorsi ('01), Alessandro Savarese ('04), Lorenzo Rispoli ('03), Matteo Sacchetti ('07), Andrea Verdi ('02, Pavullo).
Attaccanti: Marco Parisi ('04), Augustin Guerrero ('05, Cdr Mutina), Francesco Montorsi ('01, Pgs Smile), Ivan Temzen ('06, V.Castelfranco), Raffale Neri ('04, Fiorano), Lorenzo Tolu ('05, Sanmichelese).
FIORANOAll. Virgilio Matteo (n).
Portieri: Mattia Poli ('97,Ganaceto), Mattia Varieschi ('03,Maranello).
Difensori: Brian Kwakye ('05), Danilo Giuliani ('06, Consolata), Filippo Bonechi ('05), Lorenzo Malavasi ('96, Colombaro), Luca Giovani ('97, Pgs Smile), Marco Mondini ('03, Ganaceto), Ruben Pattuzzi ('96, Pgs Smile), Stefano Sganzerla ('95, Colombaro).
Centrocampisti: Alessandro Pellati ('03,Casalgrande), Alessandro Canuri ('06), Gianmarco Cigarini ('00, Colombaro), Fabio Giglioli ('05), Giovanni Lotti ('97, Pgs Smile), Lorenzo Calò ('01, Colombaro), Manuel Olmi ('98), Marco Giovanardi ('96, Pgs Smile), Marco Reggiani ('90, Solierese).
Attaccanti: Alessandro Rivi ('05), Enrico Cavoli ('02, Solierese), Faisal Darga ('03, Pgs Smile), Franck Dago ('01, Ganaceto), Gianmarco Nicioli ('99, Pavullo), Lorenzo Marino ('04, Masone).
JUNIOR FINALEAll.
Portieri: Alberghini Alberto ('96, Centese), Bretta Nicolò ('03), Minelli Lorenzo (03).
Difensori: Pecorari Davide ('92), Mengoli Filippo ('97), Sajeva Alex ('04), Grandi Alberto ('96), Ragazzi Marco ('92), Pisa Francesco ('01), Pancaldi Riccardo ('06, Progresso), Nobili Edoardo ('05, S.Agostino), Cammarino Cosimo ('07).
Centrocampisti: Govoni Matteo ('99), Pignatti Lorenzo ('92), Frigeri Mattia ('01), Fiore Alessio ('06), Parola Francesco ('06, Centese), Cavallari Alessandro ('05).
Attaccanti: Gallerani Alessandro ('99), Carpeggiani Edoardo ('93, La Pieve Nonantola), Ferri Christian ('07), Vaccari Riccardo ('95, X Martiri), Veratti Luca ('93), Tafuri Giacomo ('06).
LAMA 80All. Emanuele Cabri (c).
Portieri: Bonucchi Andrea ('07), Pasini Niccolò ('07, Pavullo), Sirotti Marco ('95).
Difensori: Borri Luca ('94), Chiea Davide ('93), Montalto Mario ('92), Nizzi Andrea ('93), PasquesiFederico ('91), Pasquesi Gabriele ('96), Sorbelli Luca ('99), Tazzioli Federico ('93).
Centrocampisti: Bonacorsi Federico ('94), Bondi Alberto ('84), Bosi Alex ('99), Di Stasio Andrea ('93), FerroniTiziano ('92, La Veloce Fiumalbo), Lanzarini Andrea ('95), Poggioli Alessio ('05), Rovina Tommaso ('06).
Attaccanti: Debbia Nicola ('96, Pavullo), Flenghi Roberto ('99), Manelli Massimo ('91), Peli Giulio ('06), Santi Alessandro ('01, Pavullo).
MIRANDOLESEAll. Luppi Francesco (n).
Portieri: Calanca Simone ('97), Tommaso Morselli ('06), Soffritti Giacomo ('01).
Difensori: Vatra Andrei ('05, Cavezzo), Castorri Federico ('04), Notario Aranda Willian ('98, Riese), Barbalaco Davide ('94, Cavezzo), Ficarelli Stefano ('90), Marzolo Filippo ('06), Tonini Federico ('04, Cavezzo), Vuocolo Fabio ('85, Quarantolese).
Attaccanti: Mohamed El Madi ('90, Cavezzo), Cavicchioli Matteo ('95), Salvatore Stabile ('00, Cavezzo), Pozzetti Federico ('05), Borgese Santiago ('07, Poggese).
NONANTOLAAllenatore Enrico Rosi (c).
Portieri: Dennis Pacchiega ('90 ,Atletico Spm), Filippo Carletti ('06, V.Castelfranco).
Difensori: Giacomo Trenti ('02), Tommaso Fiorini ('04), Pietro Pizzi ('02, Atletico Spm), Pietro Romagnoli ('94, Atletico Spm), Fabrizio Mazzini ('85), Enrico Pizzi ('96, Atletico Spm), Antonino Tirino ('97), Francesco Zampirollo ('00).
Centrocampisti: Giovanni Semeraro ('04), Luca Pedrazzi ('03), Samuel Taccini (‘05), Davide Stefani ('03), Matteo Debbia ('07), Lorenzo Simoni ('01), Simone Mollicone ('06, Cittadella), Nathaniel Miezan ('02, Solarese), Simone Cassone ('01).
Attaccanti: Andrea Zanni ('04), Samuele Mollicone ('04), Michele Fruggeri ('96), Marco Borsari ('05), Nicholas De Luca ('04), Matteo Del Villano ('00, Cavezzo).
POLINAGOAll. Grotti Daniele (c).
Portieri: Brambilla Davide ('95), Giuliani Francesco ('81), Mazzanti Matteo Portiere ('99).
Difensori: Sernesi Mattia ('03), Facchini Gabriele ('93), Ori Daniele ('95), Grossi Alessio ('93), Pasini Davide ('05, Pavullo), Piacentini Federico ('95), Puglia Mario ('84), Meglioli Andrea ('99).
Centrocampisti: Alfieri Nicolò ('02), Altariva Andrea ('00), Rosi Andrea ('99), Malverti Andrea ('02), Bellei Edoardo ('98), Bonvicini Cristian ('98), Olivari Andrea ('97, Pavullo), Quattrini Andrea ('96, Fox Junior).
Attaccanti: Ferrari Emanuele ('06), Giannini Raffaele ('97), Turrini Enrico ('05, Sporting Scandiano), Bortolani Marco ('00), Selvallegra Fabrizio ('98).
RIVARAAll. Daniele Bergamaschi (c).
Portieri: Danny Pivanti ('92), Andrea Pratissoli ('94), Davide Panza (‘05), Alessio Benetti (‘06, V.Camposanto).
Difensori: Davide Braghiroli (‘94), Simone Vacchi (‘90), Luppi Michele (‘97), Francesco Veronesi (‘00), Federico Balboni (‘05), Luca Pedrazzi (‘05), Andrea Goldoni (‘89), Andrea Cappuccio (‘02, Solarese), Alessio Monesi (‘04, Quarantolese), Facchini Andrea (‘03, Quarantolese).
Centrocampisti: Filippo Poletti (‘04), Riccardo Paganelli (‘97), Riccardo Luppi (‘00), Adsaoui Norredine (‘98), Giuseppe Masiello (‘04), Francesco Mancini (‘05), Francesco Gasparini (‘02, Cavezzo), Stefano Massaretti (‘97, Mirandolese).
Attaccanti: Marco Malagoli (‘98), Golinelli Mirko (‘90, Bevilacqua), Thomas Bacchiega (‘96, Poggese), Mattia Zacchi (‘03, Sanmartinese), Simone Negrelli (‘97, Sanmartinese).
PGS SMILEAll. Battaglioli Fabio (c).
Portieri: Migliori Mattia ('05), Braglia Andrea ('01, Castelnuovo), Rinaldi Andrea ('86).
Difensori: Boschetti Francesco ('02, Madonnina), Ciccone Gabriele ('05, Sanmichelese), Prandi Riccardo ('06, Sanmichelese), Schenetti Mirko ('86 Colombaro), Piacentini Carlo ('91), Ruini Gabriele ('04), Ruini Giorgio ('05), Bastia Simone ('05).
Centrocampisti: Cavani Elia ('05, Ganaceto), Zanni Filippo ('05, Ganaceto), Ruini Lorenzo ('04, Corlo), Iattici Filippo ('06, Sanmichelese), Rrushi Stiven ('05, Fiorano), Pirondini Francesco ('05), Onfiani Lorenzo ('06).
Attaccanti: Grassi Andrea ('00, San Damaso), Argelli Emanuele ('05), Gibertini Davide ('06), Zarcone Marco ('94), Leto Gabriele ('04, Real Maranello), Denis Jakej ('06, R.Formigine).
RAVARINOAll. Bellini Marco (c).
La squadra. Portieri: Patrocli Riccardo (‘00, Vis San Prospero), Stefani Giovanni (‘04), Borsari Filippo (‘06, Nonantola).
Difensori: Lionetti Francesco (‘96, Nonantola), Mannu Alessio (‘00), Romagnoli Simone (‘05), Ferroni Matteo (‘99, Piumazzo), Ferrari Marco (‘06, Nonantola), Vandelli Michael (‘96 Colombaro), Caracci Simone (‘97), Bongiovanni Filippo (‘02)
Centrocampista: Cartesan Edoardo ('97), Petrella Andrea (‘98, Spilamberto), De Niederhausern Edoardo (‘04, Baracca Beach), El Gourche Jalal (‘01, Persiceto), Vernillo Antonio (‘97), Serafini Federico (98’ Cavezzo).
Attaccanti: Gozzi Marco ('92, Sammartinese), Pedrazzi Nicolò ('95), Cotti Diego ('99), Amadori Lorenzo ('04), Piccinini Manuel ('96), Ansaloni Lorenzo (‘01, Vis San Prospero).
SOLIGNANOAll. Sarno Roberto (n).
Portieri: Corradini Elio ('03, Real Maranello), Bellotti Riccardo ('95), Migliori Matteo ('96).
Difensori: Annovi Alessandro ('04),Guiducci Jacopo ('03), Manfredini Andrea ('99 Corlo), Manni Alessandro ('06, Castelnuovo), Severi Enrico ('94), Spano Alberto ('06 , Castellarano), Vandelli Matteo ('06, Castellarano), Venturelli Jacopo ('05, Sanmichelese).
Centrocampisti: Andreotti Federico ('06, Castelnuovo), Annovi Mirco ('99, Corlo), Barbieri Alberto ('98, Corlo), Barbieri Andrea ('02, Corlo), Buffagni Federico ('05), Ganzerla Simone ('95), Sannino Luigi ('00), Solieri Nicolò ('06, Castelnuovo), Vecchi Davide ('99).
Attaccanti: Annovi Davide ('01, Maranello), Beneventi Tommaso ('06, Castelnuovo), Degli Esposti Nicolò ('00), Morgante Filippo ('01), Pederzoli Riccardo ('97, Pgs Smile).
SPILAMBERTOAll. Cavalli Simone (c).
Portieri: Bonucchi Andrea ('00, Valsa Savignano), Filipskyy Fabio ('07, Zola Predosa).
Difensori: Muca Alessandro ('99), Tavoni Filippo ('01), Dardani Mattia ('94), Aryee Elis ('00, Atletico Spm), Bianchi Marco ('02, Boiardo Maer), Francioso Fnacesco Maria ('02, San Vito), Sula Kevin ('06, Terre di Castelli), Masi Gabriele ('06), Esposito Ivan ('05).
Centrocampisti: Giusti Andrea ('99), Bernardi Francesco ('96), Tesone Vittorio ('02, San Damaso), Torlai Matteo ('00, Fiorano), Balza Leandro ('02, San Damaso), Romagnoli Filippo ('07, Zola Predosa), Francioso Lorenzo ('05, San Vito), Bonini Tommaso ('06, Terre di Castelli), Luchena Lorenzo ('02), Monti Federico ('04).
Attaccanti: Toure Mohamed ('98), Tedeschi Lorenzo ('93, Valsa Savignano), Rebai Wajdi ('07), Voinea Sebastia Bryan ('03, Nonantola).
VALSA SAVIGNANOAll. Bernabei Marco (n).
Portieri: Pinelli Francesco ('93, Cavezzo), Bruzzi Giacomo ('07).
Difensori: Baldini Davide ('06, Sanmichelese), Bongrani Tommaso ('06), Corsini Edoardo ('02, Pgs Smile), Falcone Mattia Umile ('06), Lenzi Sebastiano ('06, Terre di Castelli), Sula Ritvan ('92, Solierese), Vaccari Alberto ('92, Spilamberto).
Centrocampisti: Corsini Riccardo ('92, Casalgrande), Eboh Tochukwu Mike ('05), Lazzari Tommaso ('06, Maranese), Pacilli Joseph ('99, Colombaro), Troiano Thomas ('06, Crespo), Yaremchuk Andrii ('06).
Attaccanti: Antonazzo Kristian ('06, Atletico Spm), Boccaleoni Matteo ('01, Maranese), Calandrella Gabriele ('06, Terre di Castelli), Celsini Nicolò ('06), Taddia Andrea ('05), Veronesi Matteo ('96, Casalgrande).
VIS SAN PROSPEROAll. Pizzo Raffaele (n).
Portieri: Malaguti Francesco ('06, United Carpi), Galeazzi Andrea ('02, S.Felice), Guidetti Daniele ('87).
Difensori: Bergamaschi Alex ('05), Malpighi Malagoli Luca ('01),Vezzali Luca ('98), Borghi Tommaso ('05, San Felice), Pellacani Jacopo ('03, Cavezzo).
Centrocampisti: Adsaoui Salaheddine ('03), Carelli Giuseppe ('90), De Martino Mattia ('04), Lamore Fabiano ('98), Malagutti Alessandro ('06), Battipaglia Biagio ('95, Solierese), Pagano Luca ('05, San Felice).
Attaccanti: Daniele Federico ('95), Di Clemente Samuele ('03), Ceci Fabio ('00, Gonzaga).
Matteo Pierotti