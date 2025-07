Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Il Medolla San Felice, società nata dalla fusione tra le due società della Bassa, punta a un campionato di vertice dopo l'ottimo mercato che ha rinforzato una rosa già competitiva per la Promozione. La squadra inizierà a giocare a Medolla poi quando le condizione meteo saranno avverse, si trasferirà sul sintetico del Bergamini di San Felice.

