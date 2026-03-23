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Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Vincono Medolla San Felice, Castelnuovo e Sammartinese. Pari tra Solierese e La Pieve

4 minuti di lettura

Un gol per tempo per consolidare il terzo posto e guadagnare la 17ma vittoria stagionale. La Sanmichelese fa quanto deve, torna a vincere sul campo di casa battendo la Virtus Correggio e sembra potersi lasciare alle spalle, con 6 punti nelle ultime 2 gare, la ‘crisetta’ che l’aveva vista raccogliere solo un punto in quattro partite. A segno alla mezz’ora e Gorzanelli nel finale.


I tabellini


Sanmichelese-Virtus Correggio 2-0

Reti: 29' pt Casta, 45' st Gorzanelli

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini, Farina, Vernia, Spezzani (25' st Peddis), Notari (38' st Gorzanelli), Casta, Manzini (35' st Ferrari). A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Geti, Teneggi, Bertolini. All.: Azzurro

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni, Pedrazoli, Davoli M. (35' st Davoli D.), Aveni (26' pt Bizzarri), Casarini (18' st Riccò), Lugli, Parisi, Davitti (1' st Benevelli), Mustica, Davoli F. (9' st Zito). A disp.: De Chirico, Barbieri, Ferrari. All.: Carretti

Arbitro: Martini di Ravenna

Note: ammoniti Merli, Casarini


Casalgrande-Medolla San Felice 0-3

Reti: 33' pt Djwomo, 10' st Tecku, 49' st Bugneac

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi, Palladini, Strozzi (1' st Bylyshi), Sabbadin, Fornari, Bonicelli, Pigoni (37' st Manfredonia), Grignani, Xhuvelaj, Hoxha E. A disp.: Cammarota, Montecchi, Lamberti, Neagu, Malavasi A.. All.: La Monica-Castrianni

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi M., Pastorelli, Hoxha A., Sentieri, Leozappa, Bugneac, Covili, Guidone (45' pt Tecku), Serroukh (37' st Zanoli), Djwomo.

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A disp.: Maccarinelli, Benassi, Begni, Franco, Abusoglu, Atti. All.: Semeraro

Arbitro: Casali di Bologna

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Pezzi, Sabbadin, Tecku

Castelnuovo-Maranello 1-0

Rete: 19' pt Bellentani

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Copertino (27' st Peppoloni), Lodi (42' st Veneri), Carbone (30' st Fugallo), Bellentani (42' st Reggiani), Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Cavani, Borelli. All.: Casagrandi

MARANELLO: Khalfaoui, Seghizzi (35' st Guidetti), Orlandi, Riva, Marverti, Evangelisti, Fagari (8' st Annovi), Restilli, Schiavone, Totaro, Capasso. A disp.: Mazzetti, Tognin, Dello Preite, Canalini, Damiano, Baafi, Palladini. All.: Tosi

Arbitro: Bellini di Modena

Note: ammoniti Copertino, Bellei Ponzi, Fugallo, Reggiani, Orlandi, Schiavone, Canalini (dalla panchina)

Masone-Montombraro 2-1

Reti: 15' st Baldelli (Mo), 34' st su rig. Jocic (Ma), 39' st Bonacini (Ma)

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini, Burani (1' st Campaniello), Pozzi, Carrera (30' st Paoli), Ventura, Jocic (43' st Campani), Bonacini (13' st Tascedda), Mohmoh. A disp.: Catellani, Meyong, Gentile, Melioli. All.: Marchesini

MONTOMBRARO: Cinelli, Fiorillo, Sighinolfi, Fusco (36' st Caniato), Borri, Dardi, Naini (16' st Cinquegrano), Hinek (42' st Florini), Cussini, Pittalis (21' st Ferri), Baldelli (40' st Pappalardo). A disp.: Guerrieri, Dosi, Allegra, Corroppoli.

All.: Bernabei

Arbitro: Kada

Note: ammoniti Zagnoli, Bonacini, Carrera, Campaniello, Baldelli.

Riese-Baiso Secchia 1-0

Rete: 42' pt Fall

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Pirondi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Incerti, Di Stasio (17' st Borghi), Boccaletti (17' st Fontanesi), Mazzoli (46' st Manicardi), Fall (38' st Prandi). A disp.: Benati, Carra, Mussini, Posponi, Leonardi. All.: Pavesi

BAISO SECCHIA: Rosa, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Banzi, Paglia, Bertolani (27' st Ovi), Ghirelli (45' st Benassi), Caselli (35' st Pederzini), Caputo (17' st Briselli), Barozzi. A disp.: Brevini, Ruopolo, Incerti, Viviroli, Casini. All.: Ferretti

Arbitro: Felicioni di Forlì

Note: ammoniti Pirondi, Banzi, Ghirelli.

Solierese-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 20' st Cheli (P), 26' st Lazzaretti (S)

SOLIERESE: Tosi, Pagano (15' st Dapoto), Mecorrapaj, Vignocchi, Lazzaretti, Ligabue (45' pt Giannelli), Boschetti, Marani (26' st Vaccari), Feninno, D’Ambrosio (32' st Bartolomeo), Bozzani. A disp.: Prejmerean, Stancato, Ravo, Bigarelli. All.: Greco

LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Monari, Casarano, Schedoni, Tudini Belli, Sharaf, Montorsi, Boriani, Campani (31' st Cataldo), Cheli, Cantariello (41' st Louissi). A disp.: Mbaye, Pepe, Iazzetta, Migliaccio, Shanableh, Belfakir, Gilli. All.: Barbi

Arbitro: Scolari di Reggio Emilia

Note: ammoniti Pagano, Casarano, Mecorrapaj, Bartolomeo.

United Carpi-Sporting Scandiano 0-3

Reti: 28' pt, 37' st Barbieri, 47' st Giorgi D.

UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (23' st Nocerino), Kundome, Vezzani, Cinelli (1' st Baraldi), Garlappi, Malagoli (28' st Giovannini), Pellacani, Kolaveri, Crispino, Amura. A disp.: Benetti, Fontana, Gazzini, Berni, Amedei, Mebelli.

All.: Gilioli

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Duci, Pederzoli, Saetti Baraldi, Muratori, Mohamed (15' st Corbelli), Leoncelli (Ferrari M.), Barbieri (47' st Gilioli), Giorgi D. (48' st Lasagni), Bottazzi (28' st Strozzi). A disp.: Taglini, Saetti, Meglioli, Rinaldini. All.: Galantini

Arbitro: Barigazzi di Reggio Emilia

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Cinelli, Kolaveri; recupero 1', 5'.

Virtus Camposanto-Sammartinese 1-4

Reti: 13' pt, 31' pt Salsi (S), 17' pt, 29' pt Ametta (S), 10' st Stabellini (V)

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Diozzi (45' pt Mogavero), Mensah, Pjolla, Deliu (15' st Malavasi), Grazia A. (45' pt Stabellini), Denteh, Gripshi (45' pt Momodu), Acanfora (36' st Natali), Ofosu. A disp.: Sacchi, Cicero, Vitiello, Ndrejaj. All.: Luppi

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Berselli (37' st Coghi), Carnevali, Re, Bega, Valentini, Torlai (36' st Sula), Ametta (9' st Lecce), Salsi (24' st Gigante), Montipò (19' st Malaguti). A disp.: Franchetto, Toscano, Singh, Bianchini. All.: Paterlini

Arbitro: Crociani di Cesena

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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