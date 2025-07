Promozione, le nuove rose: il Maranello punta alla salvezza

Si è tenuta la presentazione ufficiale del Maranello che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione. All’evento erano presenti anche il sindaco Luigi Zironi e l’assessore allo sport Juri Fontana, che hanno salutato i ragazzi con parole di stima e incoraggiamento: 'Complimenti per il percorso dello scorso anno, concluso con la vittoria dei playoff. Vi auguriamo una stagione all’insegna del divertimento, dello spirito di squadra e di tante soddisfazioni.'

Anche il presidente Giovanni Morandi ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto durante l’estate: 'Sono molto contento di come il direttore sportivo e il mister hanno costruito la squadra. L’obiettivo era tenere il gruppo il più possibile unito, e ci siamo riusciti. Sono arrivati anche nuovi giocatori che potranno darci una mano in questa nuova categoria. Un grazie speciale va a chi ha deciso di intraprendere altre strade: il loro contributo è stato fondamentale per arrivare fin qui'



La rosa 2025/2026 a disposizione di mister Tosi che punterà alla salvezza.

Staff tecnico

Portieri: Khalfaoui Saber ('91),Mawuli Augustine ('03, Spilamberto),Serafini Luca ('06, Real Maranello).Difensori: Annovi Jacopo ('02), Dello Preite Federico ('03, Solignano), Evangelisti Marco ('00, Colombaro), Guidetti Davide ('99), Marverti Luca ('98, Ganaceto), Orlandi Stefano ('92), Seghizzi Mattia ('99), Tognin Simone ('00).Centrocampisti: Dillen Rockson ('02, Zocca), Fontana Dario ('01), Galli Andrea ('06, inattivo), Restilli Daniel ('06), Ricci Alessandro ('02, Spilamberto).Attaccanti: Barani Matteo ('02, Ganaceto), Damiano Daniele ('99, Corlo), Ingrami Riccardo ('02), Baafi Rockshell ('01), Schiavone Giulio ('00), Totaro Matteo ('93), Trotta Gabriele ('01), Zagari Giovanni ('00, inattivo ex Castellarano).Allenatore: Tosi Mirko, vice allenatore Papangelo Domenico, prep. portieri: Campana Riccardo.