Sassuolo-Napoli: 'Orgoglioso della squadra, nonostante la sconfitta'

Dopo la sconfitta del Sassuolo contro un Napoli solido e superiore, l’allenatore Fabio Grosso si è presentato in conferenza stampa con toni equilibrati ma lucidi, sottolineando aspetti positivi e criticità della gara. Il tecnico neroverde ha difeso la prestazione dei suoi, riconoscendo i meriti dell’avversario ma anche evidenziando segnali incoraggianti sul piano dell’impegno e della mentalità.Grosso ha esordito definendo il match “molto difficile” contro “una squadra forte e matura”. Nonostante la sconfitta, ha voluto rimarcare la prestazione generosa dei suoi:“Siamo rimasti dentro la gara con energia e voglia. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato, ma io mi tengo la prestazione dei ragazzi.”Errori e dettagli decisiviSui gol subìto, Grosso ha ammesso alcune ingenuità difensive, soprattutto su palle inattive, e ha sottolineato come la squadra non abbia mai smesso di lottare:“Non abbiamo mai dato la sensazione di mollare, siamo rimasti in partita con testa e dignità.”Il tecnico ha anche citato episodi specifici, come l’espulsione che ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica, come un punto da migliorare sul piano della lucidità.Alla domanda su eventuali spunti in ottica mercato, Grosso è stato chiaro:“Avevamo le idee chiare prima, le abbiamo anche adesso.Sappiamo dove e come integrare la squadra.”Grosso ha poi ribadito che, nonostante la sconfitta, la base su cui lavorare è solida.Centrocampo e confronto con il NapoliIl tecnico ha riconosciuto la superiorità del centrocampo del Napoli, evidenziando le difficoltà dei suoi nel contrastare la qualità e il palleggio partenopei. Tuttavia, ha insistito sul fatto che il Sassuolo ha provato ad aggredire e tenere il campo, sebbene con alterni risultati.BerardiGrande attenzione anche su Domenico Berardi, da cui ci si aspetta molto. Grosso ne ha lodato l’abnegazione, pur riconoscendo la difficoltà nel trovare spazi:“Ha dato tanto, aiutando i compagni. Ha provato a sfruttare le poche occasioni che ci sono state.”