Sassuolo-Napoli: 'Orgoglioso della squadra, nonostante la sconfitta'

Il post partita di Sassuolo-Napoli

Dopo la sconfitta del Sassuolo contro un Napoli solido e superiore, l’allenatore Fabio Grosso si è presentato in conferenza stampa con toni equilibrati ma lucidi, sottolineando aspetti positivi e criticità della gara. Il tecnico neroverde ha difeso la prestazione dei suoi, riconoscendo i meriti dell’avversario ma anche evidenziando segnali incoraggianti sul piano dell’impegno e della mentalità.Grosso ha esordito definendo il match “molto difficile” contro “una squadra forte e matura”. Nonostante la sconfitta, ha voluto rimarcare la prestazione generosa dei suoi:“Siamo rimasti dentro la gara con energia e voglia. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato, ma io mi tengo la prestazione dei ragazzi.”Errori e dettagli decisivi
Sui gol subìto, Grosso ha ammesso alcune ingenuità difensive, soprattutto su palle inattive, e ha sottolineato come la squadra non abbia mai smesso di lottare:
“Non abbiamo mai dato la sensazione di mollare, siamo rimasti in partita con testa e dignità.”Il tecnico ha anche citato episodi specifici, come l’espulsione che ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica, come un punto da migliorare sul piano della lucidità.Alla domanda su eventuali spunti in ottica mercato, Grosso è stato chiaro:“Avevamo le idee chiare prima, le abbiamo anche adesso.
Sappiamo dove e come integrare la squadra.”Grosso ha poi ribadito che, nonostante la sconfitta, la base su cui lavorare è solida.Centrocampo e confronto con il Napoli
Il tecnico ha riconosciuto la superiorità del centrocampo del Napoli, evidenziando le difficoltà dei suoi nel contrastare la qualità e il palleggio partenopei. Tuttavia, ha insistito sul fatto che il Sassuolo ha provato ad aggredire e tenere il campo, sebbene con alterni risultati.Berardi
Grande attenzione anche su Domenico Berardi, da cui ci si aspetta molto. Grosso ne ha lodato l’abnegazione, pur riconoscendo la difficoltà nel trovare spazi:“Ha dato tanto, aiutando i compagni. Ha provato a sfruttare le poche occasioni che ci sono state.” 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

